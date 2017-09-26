Фестиваль японской автокультуры прошёл в Белгороде

Участие приняли около 60 владельцев японских авто. Водители рассказывали о новшествах в своих транспортных средствах, делились интересными историями и просто отдыхали.
Почему японский автомобиль? Потому что он один из самых надёжных в мире. Отличное соотношение цены и качества. Исправно служит долгие годы, хорошо переносит любые условия эксплуатации. И при этом выглядит очень ярко, имеет богатую комплектацию, отличный уровень комфорта и надёжности. Виктор
передвигается исключительно на «японцах» более 10 лет
У многих участников в авто поселилась мягкая игрушка «Домо-кун».
В России «Домо-кун» является символом автомобильного стиля (тюнинг JDM). Любой уважающий себя владелец «японки» знает, что это за существо. По преданию оно очень доброе. Алексей
участник фестиваля
Программа фестиваля включала выступление танцевальных коллективов, паркур-шоу, много красивого цветного дрифта (техника прохождения поворотов с использованием управляемого заноса на максимально возможной скорости – прим. автора).
А для гостей провели конкурс «Мой любимый автомобиль»: четыре девушки на своих мужчинах показывали, как они ухаживают за машиной, описывали её преимущества и заправляли бензином.
Лучших из лучших выбирали члены жюри, им активно помогали зрители – клеили «лайк» на понравившееся авто.
Mazda RX-7 заняла первое место в номинации «внешний вид». Toyota altezza – в номинации «стильные колёса». Mitsubishi eclipse – «лучшая подкапотка». Subaru impreza – «злой турбовыхлоп». Nissan cresta – «злой атмосферный выхлоп».
Изюминкой выставки стал немецкий автомобиль BMW E30, победивший в номинации «японское сердце в неяпонском авто».
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