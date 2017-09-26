Фестиваль японской автокультуры прошёл в Белгороде

Почему японский автомобиль? Потому что он один из самых надёжных в мире. Отличное соотношение цены и качества. Исправно служит долгие годы, хорошо переносит любые условия эксплуатации. И при этом выглядит очень ярко, имеет богатую комплектацию, отличный уровень комфорта и надёжности. Виктор