150 новых лифтов установят в домах Старого Оскола в 2017 году

Уже разобрали старые лифты в доме 10 в микрорайоне Весеннем. Вместо них установили новые кабины, двери, лебёдки и противовесы.
Современный российский техрегламент безопасности лифтов соответствует европейскому стандарту. Антивандальные кабины и двери выдерживают силовые и огневые нагрузки.
В этом году в городе заменят 159 лифтов в 82 домах. На это потратят 271,41 млн рублей из регионального Фонда содействия реформированию ЖКХ, куда жильцы отчисляют деньги на капремонт, сообщает администрация Старооскольского городского округа.