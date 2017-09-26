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150 новых лифтов установят в домах Старого Оскола в 2017 году

26 сентября 2017, 14:11
Лифты почти во всех жилых многоэтажках обновят по программе Минстроя РФ с привлечением внебюджетных денег.

Уже разобрали старые лифты в доме 10 в микрорайоне Весеннем. Вместо них установили новые кабины, двери, лебёдки и противовесы.

Современный российский техрегламент безопасности лифтов соответствует европейскому стандарту. Антивандальные кабины и двери выдерживают силовые и огневые нагрузки.

В этом году в городе заменят 159 лифтов в 82 домах. На это потратят 271,41 млн рублей из регионального Фонда содействия реформированию ЖКХ, куда жильцы отчисляют деньги на капремонт, сообщает администрация Старооскольского городского округа.

#Новости#Старый Оскол#Лифт#Голосование по Конституции#Общество
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