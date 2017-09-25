Знаки отличия ГТО получили почти 7 тысяч жителей Белгорода

Чтобы получить знак отличия, нужно зарегистрироваться на официальном сайте ГТО, где присвоят уникальный идентификационный номер. Кандидату необходимо взять у терапевта или в специализированных учреждениях медицинский допуск. После этого — подать заявку на сдачу норм в Центр ГТО и выполнить их в оговоренное время.