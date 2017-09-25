Знаки отличия ГТО получили почти 7 тысяч жителей Белгорода

Начальник управления физкультуры и спорта Михаил Носков сообщил, что в электронной системе ГТО зарегистрировались 43 185 жителей города. Две трети из них — 23 554 человек — выполнили норматив хотя бы по одному виду спорта, их включили в список «испытателей». Все нормативы сдали 6690 белгородцев. Золотой знак отличия получили 1435 горожан, серебряный — 2918, бронзовый — 2337.
Чтобы приобщить к движению как можно больше людей, в городе провели 21 торжественную церемонию вручения знаков и 12 массовых тестирований. Команды белгородских предприятий и организаций поучаствовали в трёх фестивалях ГТО.
Чтобы получить знак отличия, нужно зарегистрироваться на официальном сайте ГТО, где присвоят уникальный идентификационный номер. Кандидату необходимо взять у терапевта или в специализированных учреждениях медицинский допуск. После этого — подать заявку на сдачу норм в Центр ГТО и выполнить их в оговоренное время.
Подробнее об испытаниях расскажут в городском Центре организационно-методического обеспечения ГТО по телефону (4722) 41-10-35 и в группе в соцсети vk.com/gtobel, сообщает пресс-служба администрации.