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Знаки отличия ГТО получили почти 7 тысяч жителей Белгорода

25 сентября 2017, 15:35
Белгородская область — один из 12 российских субъектов, где протестируют внедрение комплекса «Готов к труду и обороне». На совещании в администрации Белгорода обсудили детали реализации проекта.

Начальник управления физкультуры и спорта Михаил Носков сообщил, что в электронной системе ГТО зарегистрировались 43 185 жителей города. Две трети из них — 23 554 человек — выполнили норматив хотя бы по одному виду спорта, их включили в список «испытателей». Все нормативы сдали 6690 белгородцев. Золотой знак отличия получили 1435 горожан, серебряный — 2918, бронзовый — 2337.

Чтобы приобщить к движению как можно больше людей, в городе провели 21 торжественную церемонию вручения знаков и 12 массовых тестирований. Команды белгородских предприятий и организаций поучаствовали в трёх фестивалях ГТО.

Чтобы получить знак отличия, нужно зарегистрироваться на официальном сайте ГТО, где присвоят уникальный идентификационный номер. Кандидату необходимо взять у терапевта или в специализированных учреждениях медицинский допуск. После этого — подать заявку на сдачу норм в Центр ГТО и выполнить их в оговоренное время.

Подробнее об испытаниях расскажут в городском Центре организационно-методического обеспечения ГТО по телефону (4722) 41-10-35 и в группе в соцсети vk.com/gtobel, сообщает пресс-служба администрации.

#Новости#Гто#Город
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