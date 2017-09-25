Таксист сбил 5-летнюю девочку на остановке в Белгороде

В воскресенье утром в Грайворонском районе ВАЗ-2114, двигавшийся на высокой скорости по автодороге Белгород — Грайворон, на 84-м км трассы съехал в кювет и опрокинулся. 56-летний водитель скончался от травм на месте аварии.