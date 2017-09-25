Таксист сбил 5-летнюю девочку на остановке в Белгороде

В воскресенье утром в Грайворонском районе ВАЗ-2114, двигавшийся на высокой скорости по автодороге Белгород — Грайворон, на 84-м км трассы съехал в кювет и опрокинулся. 56-летний водитель скончался от травм на месте аварии.
Аналогичное ДТП произошло в Чернянском районе с «Ладой Приорой», но 66-летний водитель остался жив — вместе с пассажиром его госпитализировали в Чернянскую ЦРБ.
В Яковлево 33-летний мужчина на Chevrolet Aveo, выезжая на федеральную трассу «Крым», не уступил дорогу 18-летнему водителю на ВАЗ-21140. После столкновения оба пострадали, им оказали помощь в Яковлевской ЦРБ.
В Губкине 46-летний мужчина за рулём Daewoo Nexia сбил на пешеходном переходе 43-летнюю женщину. Её отвезли в Губкинскую ЦРБ и позже отпустили.
Накануне в Белгороде 45-летний таксист на Renault Logan высадил на остановке женщину с 5-летней девочкой и, отъезжая, сбил ребёнка. Девочке помогли в травмпункте и отправили домой.
На трассе Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки в Волоконовском районе 38-летний водитель экскаватора-погрузчика TLB 825-RM, занимавшийся ремонтом дороги, выехал на проезжую часть и столкнулся с ВАЗ-21099 36-лентего мужчины. Пострадала 66-летняя пассажирка легковой машины, ей оказали помощь в Волоконовской ЦРБ и отпустили, сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области.
Фото областного управления ГИБДД