Спортсмены 16 российских вузов приедут в Белгород

Турнир торжественно откроют 3 октября, церемония закрытия состоится 6 октября.
В фестивале примут участие 16 вузовских команд, две из них представят Белгородскую область.
Студенты не старше 25 лет будут соревноваться в баскетболе, самбо, гиревом спорте, многоборье, плавании, настольном теннисе, шахматах, преодолевать полосу препятствий. Также среди участников проведут «Олимпийскую викторину». Так белгородцы и гости из других регионов отпразднуют Международный день университетского спорта.
Мероприятие организуют Министерство спорта РФ, Российский студенческий спортивный союз, БГТУ им. В. Г. Шухова. Событие поддержат Министерство образования и науки РФ и областное управления физкультуры и спорта.
Организаторы ожидают, что благодаря фестивалю больше молодых людей будут интересоваться спортом и здоровым образом жизни, вузы станут лучше вести физкультурно-спортивную работу со студентами, развивать спортивные традиции, плодотворнее сотрудничать с другими учебными заведениями.