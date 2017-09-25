Спортсмены 16 российских вузов приедут в Белгород

Студенты не старше 25 лет будут соревноваться в баскетболе, самбо, гиревом спорте, многоборье, плавании, настольном теннисе, шахматах, преодолевать полосу препятствий. Также среди участников проведут «Олимпийскую викторину». Так белгородцы и гости из других регионов отпразднуют Международный день университетского спорта.