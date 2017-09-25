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Спортсмены 16 российских вузов приедут в Белгород

25 сентября 2017, 13:34
Со 2 по 7 октября в БГТУ им. В. Г. Шухова пройдёт IX Всероссийский фестиваль студенческого спорта.

Турнир торжественно откроют 3 октября, церемония закрытия состоится 6 октября.

В фестивале примут участие 16 вузовских команд, две из них представят Белгородскую область.

Студенты не старше 25 лет будут соревноваться в баскетболе, самбо, гиревом спорте, многоборье, плавании, настольном теннисе, шахматах, преодолевать полосу препятствий. Также среди участников проведут «Олимпийскую викторину». Так белгородцы и гости из других регионов отпразднуют Международный день университетского спорта.

Мероприятие организуют Министерство спорта РФ, Российский студенческий спортивный союз, БГТУ им. В. Г. Шухова. Событие поддержат Министерство образования и науки РФ и областное управления физкультуры и спорта.

Организаторы ожидают, что благодаря фестивалю больше молодых людей будут интересоваться спортом и здоровым образом жизни, вузы станут лучше вести физкультурно-спортивную работу со студентами, развивать спортивные традиции, плодотворнее сотрудничать с другими учебными заведениями.

#Новости#Бгту шухова#Спорт
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