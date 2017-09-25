Пожарные спасли 46-летнюю женщину с улицы Чайкина в Белгороде

В Губкине пожарные из части № 8 эвакуировали 20 жильцов многоэтажки на улице Агошкова — на последнем, 10-м этаже загорелась четырёхкомнатная квартира. В одной комнате обгорели вещи и мебель, закоптились стены и потолок. В тушении пожара участвовали сотрудники ПЧ № 8, 42 и 57. Причину возгорания пока не установили, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области.