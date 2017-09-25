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Пожарные спасли 46-летнюю женщину с улицы Чайкина в Белгороде

25 сентября 2017, 14:23
А в Губкине для тушения пожара эвакуировали 20 жителей десятиэтажки.

В субботу в Шебекинском районе на улице Фрунзе в селе Суркове загорелся кирпичный дом на двух хозяев. Пожар ликвидировали караулы ПЧ № 12, 21, 52 и добровольная пожарная дружина Суркова. Полностью сгорела общая пристройка-коридор, но дом удалось спасти.

В воскресенье днём в Белгороде спасатели ПЧ № 2 тушили возгорание в доме на улице Льва Толстого. Огонь повредил мебель в кухне и 9 кв. м кровли. Предположительно причиной пожара стало короткое замыкание проводки.

Вечером загорелась двухкомнатная квартира на последнем этаже трёхэтажного дома на улице Чайкина в Белгороде. В 12-метровой комнате сгорели вещи и часть мебели. Караульные спецПЧ и белгородские спасатели помогли выбраться из жилища 46-летней хозяйке.

В Губкине пожарные из части № 8 эвакуировали 20 жильцов многоэтажки на улице Агошкова — на последнем, 10-м этаже загорелась четырёхкомнатная квартира. В одной комнате обгорели вещи и мебель, закоптились стены и потолок. В тушении пожара участвовали сотрудники ПЧ № 8, 42 и 57. Причину возгорания пока не установили, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области.

#Новости#Пожар#Город
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