На Стойленском ГОКе выбрали лучшего машиниста экскаватора

Финал основного этапа прошёл на участке перегрузок рудоуправления, где конкурсанты продемонстрировали настоящий профессионализм в управлении техникой. В частности, им нужно было подхватить ковшом ведро с грузом, затем опустить его на подготовленную площадку, забить ковшом в деревянную шпалу подготовленный железнодорожный костыль и передвинуть металлическую трубу в горизонтальной плоскости на заданное расстояние.