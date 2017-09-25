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На Стойленском ГОКе выбрали лучшего машиниста экскаватора

25 сентября 2017, 13:47
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) состоялся конкурс «Лучший машинист экскаватора», направленный на повышение престижа труда и профессионализма представителей комбината, а также совершенствование их знаний и навыков.

За право называться мастером своего дела боролись 43 работника рудоуправления.

Первая, теоретическая часть состязания представляла собой электронное тестирование: участники отвечали на вопросы, касающиеся правил промышленной безопасности, знания инструментов бережливого производства, основ нормирования труда, системы менеджмента экологии и качества. В результате допуск к выполнению итогового практического задания получили 10 человек, набравшие максимальное количество баллов.

Финал основного этапа прошёл на участке перегрузок рудоуправления, где конкурсанты продемонстрировали настоящий профессионализм в управлении техникой. В частности, им нужно было подхватить ковшом ведро с грузом, затем опустить его на подготовленную площадку, забить ковшом в деревянную шпалу подготовленный железнодорожный костыль и передвинуть металлическую трубу в горизонтальной плоскости на заданное расстояние.

По итогам двух туров «Лучшим машинистом экскаватора Стойленского ГОКа» признан Сергей Грицына. Второе место занял Владимир Семка, третье – Алексей Бурыкин. А звания «Лучший молодой рабочий» удостоен 30-летний Дмитрий Яцун.

Победители стали обладателями дипломов, памятных подарков и денежных премий. Помимо этого, в течение года призёры профконкурса будут получать надбавку к тарифной ставке от 20 до 30%.

#Новости#Машинист#Сгок#Голосование по Конституции#Общество
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