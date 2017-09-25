На Стойленском ГОКе выбрали лучшего машиниста экскаватора

За право называться мастером своего дела боролись 43 работника рудоуправления.
Первая, теоретическая часть состязания представляла собой электронное тестирование: участники отвечали на вопросы, касающиеся правил промышленной безопасности, знания инструментов бережливого производства, основ нормирования труда, системы менеджмента экологии и качества. В результате допуск к выполнению итогового практического задания получили 10 человек, набравшие максимальное количество баллов.
Финал основного этапа прошёл на участке перегрузок рудоуправления, где конкурсанты продемонстрировали настоящий профессионализм в управлении техникой. В частности, им нужно было подхватить ковшом ведро с грузом, затем опустить его на подготовленную площадку, забить ковшом в деревянную шпалу подготовленный железнодорожный костыль и передвинуть металлическую трубу в горизонтальной плоскости на заданное расстояние.
По итогам двух туров «Лучшим машинистом экскаватора Стойленского ГОКа» признан Сергей Грицына. Второе место занял Владимир Семка, третье – Алексей Бурыкин. А звания «Лучший молодой рабочий» удостоен 30-летний Дмитрий Яцун.
Победители стали обладателями дипломов, памятных подарков и денежных премий. Помимо этого, в течение года призёры профконкурса будут получать надбавку к тарифной ставке от 20 до 30%.