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На электромобиле покатались белгородцы на «зелёном» празднике в областном центре

25 сентября 2017, 17:22
Мероприятия фестиваля «ВместеЯрче» прошли в Центральном парке культуры и отдыха.

Началась всероссийская акция 2 сентября во Владивостоке. В целом её поддержали 80 субъектов федерации. В Белгороде праздник провели во второй раз.

Гости фестиваля побывали на интерактивных площадках, посетили выставки «зелёной» техники, детских рисунков, поучаствовали в викторинах и конкурсах.

Желающие смогли провести тест-драйв электромобиля компании «АльтЭнерго». Единственным условием было наличие водительских прав. Маленькие любители техники с удовольствием фотографировались за рулём экологически чистой машины.

Белгородцы и гости города отметились также массовым подписанием личных деклараций с поддержкой энергосберегающих технологий. Подпись означала готовность человека беречь энергию. Поставить электронный «автограф» под декларацией можно и дистанционно – с помощью специального сервиса на сайтефестиваля.

В качестве «теоретической подготовки» школьников к празднику сотрудники Белгородского института альтернативной энергетики провели «энергосберегающие» уроки в общеобразовательных учреждениях областного центра и Белгородского района. Практика «зелёных» уроков будет продолжена и в дальнейшем.

Представители компании «Белгородэнерго» на фестивале рассказали всем желающим о том, как более правильно подходить к вопросам экономии электричества. Был продемонстрирован эффект от применения различных светильников. Школьники поучаствовали в проведении физико-химических опытов, ответили на вопросы викторин и таким образом заработали дипломы и подарки.

Сотрудники пресс-службы филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» за проект «Азбука электробезопасности» получили диплом за первое место регионального этапа всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК».

Финал фестиваля «ВместеЯрче» запланирован в Сочи. Он станет частью Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

По материалам пресс-службы Белгородского института альтернативной энергетики, мэрии областного центра, «Белгородэнерго».

Фото пресс-службы компании «Белгородэнерго»

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