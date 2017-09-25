На электромобиле покатались белгородцы на «зелёном» празднике в областном центре

Представители компании «Белгородэнерго» на фестивале рассказали всем желающим о том, как более правильно подходить к вопросам экономии электричества. Был продемонстрирован эффект от применения различных светильников. Школьники поучаствовали в проведении физико-химических опытов, ответили на вопросы викторин и таким образом заработали дипломы и подарки.