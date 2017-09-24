По схеме 4-4-2: «Энергомаш» одержал четвёртую победу в чемпионате

После перерыва «Калуга» попыталась атаковать. Однако после розыгрыша углового Саплинов одним касанием перехватил мяч на своей половине поля и отправил точным пасом Сергеева в длинный забег к воротам противника. Виктор не оплошал: снова не стал обыгрывать вратаря, а отправил мяч мимо него в нижний угол ворот. 2:0.