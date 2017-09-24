По схеме 4-4-2: «Энергомаш» одержал четвёртую победу в чемпионате

Липецкий «Металлург» может обойти белгородцев, если сегодня обыграет дома второй «Ротор». Но третья подряд победа «энергомашевцев» настраивает их болельщиков на оптимистичный лад.
Матч с «Калугой» был поединком соперников, соседствующих в турнирной таблице. Но в последнее время гости играли плохо: в пяти матчах с командами, занимающими 2-6 места, калужане набрали лишь одно очко.
«Энергомаш» начал активно. Семейкин опасно пробил головой после подачи с углового. Но уже в ответной атаке едва не отличились гости: 18-летний нападающий Артём Лукша принял мяч, развернулся и пробил метров с 20 чуть мимо правой штанги.
После игра успокоилась. Белгородцы тревожили вратаря соперника ударами издалека, да защитник гостей Михаил Кулешов, выбивая мяч головой, попал в перекладину собственных ворот. Взорвал игру на 38-й минуте длинный пас Дениса Белобаева на выход Виктору Сергееву. Нападающий принял мяч и, не сближаясь с вратарём, отправил его в сетку. 1:0.
В концовке тайма удвоить счёт мог Александр Саплинов. Но, оставшись в одиночестве в нескольких метрах от ворот, не сумел точно пробить головой.
После перерыва «Калуга» попыталась атаковать. Однако после розыгрыша углового Саплинов одним касанием перехватил мяч на своей половине поля и отправил точным пасом Сергеева в длинный забег к воротам противника. Виктор не оплошал: снова не стал обыгрывать вратаря, а отправил мяч мимо него в нижний угол ворот. 2:0.
Крупным счёт могли сделать вышедшие на замену Владислав Фасхутдинов и дважды – Дмитрий Михалицын, но не смогли переиграть одинокого вратаря «Калуги». Гости имели шанс отквитать один мяч в самой концовке, но после удара с близкого расстояния он прошёл выше ворот Руслана Дудкина.
Главный тренер «Энергомаша» Виктор Навоченко остался доволен результатом, но отметил, что качество игры было ниже, чем в предыдущем матче с «Ротором-2».
Радует, что не пропустили. Соперник навязал нам борьбу, было много жёсткой борьбы, столкновений. Показать нашу комбинационную игру мы не сумели, но в борьбе не уступили и свои моменты забили. Хотя, если их посчитать, реализация хромает. Виктор Навоченко
В десяти матчах на счету «Энергомаша» четыре победы, четыре ничьих и два поражения. Следующий матч белгородцы проведут в Новомосковске против местного «Химика», а 7 октября уже на своём поле примут ещё одного аутсайдера – «Зенит» (Пенза).