Задержали подозреваемых в убийстве двух белгородских пенсионеров

Следователи завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений». Позже правоохранители задержали трёх подозреваемых: одного мужчину и двух женщин цыганского происхождения. Двое из них уже признались в совершении преступления из корыстных побуждений, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета. Им грозит до 20 лет тюрьмы.