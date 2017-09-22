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Задержали подозреваемых в убийстве двух белгородских пенсионеров

22 сентября 2017, 15:40
Пожилых супругов убили в селе Остроухово Красногвардейского района в августе.

В одном из домов нашли тела двух местных жителей с признаками насильственной смерти. Они оказались супругами 1935 года рождения.

Следователи завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений». Позже правоохранители задержали трёх подозреваемых: одного мужчину и двух женщин цыганского происхождения. Двое из них уже признались в совершении преступления из корыстных побуждений, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета. Им грозит до 20 лет тюрьмы.


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