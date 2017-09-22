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Пешеходам помогут белгородские сотрудники ГИБДД

22 сентября 2017, 10:46
В области стартует профилактическая программа с одноимённым названием.

В период действия программы «Пешеход» сотрудники ГИБДД совместно с другими полицейскими службами и представителями общественности проконтролируют аварийно-опасные места, где чаще всего наезжают на пешеходов. Они проверят состояние улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в местах расположения пешеходных переходов, а также состояние уличного освещения, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции у пешеходных переходов, а также чёткого следования требованиям дорожных знаков и разметки.

Пешеходы же должны быть уверены в безопасности выбранного перехода и использовать светоотражающие элементы в тёмное время суток.

#Новости#Госавтоинспекция#Пешеход#Профилактика#Водитель#Гибдд#Голосование по Конституции#Общество
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