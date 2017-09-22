Пешеходам помогут белгородские сотрудники ГИБДД

В период действия программы «Пешеход» сотрудники ГИБДД совместно с другими полицейскими службами и представителями общественности проконтролируют аварийно-опасные места, где чаще всего наезжают на пешеходов. Они проверят состояние улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в местах расположения пешеходных переходов, а также состояние уличного освещения, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.