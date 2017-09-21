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Следователи ищут очевидцев трагедии на улице 5 Августа в Белгороде

21 сентября 2017, 10:33
16-летний подросток упал с крыши 17-этажного дома в чёрный четверг, 14 сентября.

От полученных травм он скончался на месте происшествия. По предварительным данным, юноша увлекался руфингом – прогулками по крышам.

Как сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, следователи ищут очевидцев происшествия и устанавливают обстоятельства трагедии. Идёт доследственная проверка. Затем правоохранители примут процессуальное решение: возбуждать или не возбуждать уголовное дело.

Ранее сообщалось, что около трёх часов дня с крыши одного из домов по улице 5 Августа упал мужчина. Он скончался на месте от полученных травм.

#Новости#Крыша#Трагедия#Чёрный четверг#Город
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