Следователи ищут очевидцев трагедии на улице 5 Августа в Белгороде

От полученных травм он скончался на месте происшествия. По предварительным данным, юноша увлекался руфингом – прогулками по крышам.
Как сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, следователи ищут очевидцев происшествия и устанавливают обстоятельства трагедии. Идёт доследственная проверка. Затем правоохранители примут процессуальное решение: возбуждать или не возбуждать уголовное дело.
Ранее сообщалось, что около трёх часов дня с крыши одного из домов по улице 5 Августа упал мужчина. Он скончался на месте от полученных травм.