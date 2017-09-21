Россия привлечёт иностранных туристов такс-фри

Законопроект о введении в России такс-фри прошёл первое чтение в Госдуме, сообщает «Российская газета». Система предполагает, что иностранные туристы смогут возвращать НДС при покупках от 10 тысяч рублей, сделанных в РФ. Ожидается, что иностранцы будут чаще отдыхать в России и покупать здесь больше товаров. Особенно актуальна эта мера накануне проведения чемпионата мира по футболу.