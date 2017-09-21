Россия привлечёт иностранных туристов такс-фри

Законопроект о введении в России такс-фри прошёл первое чтение в Госдуме, сообщает «Российская газета». Система предполагает, что иностранные туристы смогут возвращать НДС при покупках от 10 тысяч рублей, сделанных в РФ. Ожидается, что иностранцы будут чаще отдыхать в России и покупать здесь больше товаров. Особенно актуальна эта мера накануне проведения чемпионата мира по футболу.
В разных государствах размер такс-фри составляет от 7 до 27 %. Уезжая из нашей страны, интуристы смогут вернуть 18 % стоимости товаров минус комиссия оператора системы возвраты налога. В магазинах, работающих по такс-фри, покупателям выдадут чек на выплату налога, где будет указан его размер. При выезде из России чек отметят на таможне. Иностранные граждане смогут вернуть налог в течение года после покупки через оператора системы или напрямую через магазин.
По словам главы Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина, возврат НДС позволит «серьёзно нарастить товарооборот».
Систему протестируют в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи, возможно, к этим регионам на время эксперимента присоединятся Калининградская и Новгородская области и Дальний Восток.
Нововведение не коснётся граждан государств, входящих в Евразийский экономический союз: Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.