Белгородские частники смогут продавать урожай на интернет-рынке

При регистрации на сайте нужно отметить на карте садовое общество и указать домашний адрес. Покупатели могут забрать урожай из дома или сада либо оформить доставку. Ресурс позволяет продавать товары в розницу и делать совместные покупки оптом. Кроме того, можно создать потребительский кооператив.