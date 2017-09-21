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Белгородские частники смогут продавать урожай на интернет-рынке

21 сентября 2017, 08:10
Сайт «Сельпо» должен сделать доступнее для горожан продукцию садоводов, пчеловодов и мелких сельхозпроизводителей.

О создании портала сообщает пресс-служба областного департамента агрокомплекса и воспроизводства окружающей среды со ссылкой на Минсельхоз РФ.

При регистрации на сайте нужно отметить на карте садовое общество и указать домашний адрес. Покупатели могут забрать урожай из дома или сада либо оформить доставку. Ресурс позволяет продавать товары в розницу и делать совместные покупки оптом. Кроме того, можно создать потребительский кооператив.

Производители, работающие также в сфере туризма, могут описать в карточке продавца особенности размещения туристов и достопримечательности.

Напомним, в июле

#Новости#Интернет-магазин#Урожай#Рынок#Сельхозпродукция#Экономика
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