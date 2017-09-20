Всероссийский экономический диктант пройдёт на восьми площадках Белгородской области

Написать экономический диктант можно будет в Корочанском сельскохозяйственном техникуме; Старооскольском техникуме кооперации, экономики и права; Новооскольском и Валуйском колледжах и Старооскольском филиале БелГУ, а также в областном центре: Белгородском педагогическом колледже; Белгородском университете кооперации, экономики и права и БГТУ имени Шухова.