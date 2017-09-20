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В Бинбанке могут ввести временную администрацию

20 сентября 2017, 13:02
Председатель совета директоров Михаил Шишханов попросил Банк России о санации.

В ближайшие дни Бинбанк может перейти в Фонд консолидации банковского сектора, пишут «Ведомости». Возможно, Центробанку также передадут санацию Рост Банка и «Бинбанк диджитал», которой занимается Михаил Шишханов.

Напомним, в августе сотрудник управляющей компании «Альфа Капитал» Сергей Гаврилов сообщил в письме о проблемахчетырёх российских банков из топ-15: ФК «Открытие», Бинбанка, Московского кредитного банка и Промсвязьбанка. После письмо было отозвано, так как нарушало антимонопольное законодательство. Однако вскоре началась санация ФК «Открытие холдинга», а сейчас к санации готовятся в Бинбанке.

По словам старшего директора Аналитического кредитного рейтингового агентства Кирилла Лукашука, «Открытие» и Бинбанк развивались по «крайне агрессивной бизнес-модели, построенной на неорганическом росте», а рост последнего обеспечивался активами «низкого кредитного качества».

В Белгороде находятся четыре офиса банка: на улицах Князя Трубецкого и Некрасова, бульваре Юности и проспекте Ватутина.

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