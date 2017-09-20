В Бинбанке могут ввести временную администрацию

Напомним, в августе сотрудник управляющей компании «Альфа Капитал» Сергей Гаврилов сообщил в письме о проблемахчетырёх российских банков из топ-15: ФК «Открытие», Бинбанка, Московского кредитного банка и Промсвязьбанка. После письмо было отозвано, так как нарушало антимонопольное законодательство. Однако вскоре началась санация ФК «Открытие холдинга», а сейчас к санации готовятся в Бинбанке.