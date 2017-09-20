Предприятия Металлоинвеста - лидеры социальной эффективности

Лебединский ГОК был признан лучшим в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности» и занял третьи места в номинациях «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы» и «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы».
ОЭМК стал вторым в двух номинациях «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности» и «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы». Ещё одно предприятие Металлоинвеста - ООО «Рудстрой» - признано победителем в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы» и заняло II место в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы.
Металлоинвест уделяет особое внимание развитию социальных программ на предприятиях компании, созданию комфортных и безопасных условий труда, обеспечению возможностей для профессионального развития. Сотрудники Лебединского ГОКа, ОЭМК и дочерних обществ предприятий ежегодно проходят периодические медосмотры, проводится вакцинация и витаминизация горняков и металлургов. Традиционным является организация санаторно-курортного лечения работников в санаториях Черноземья, Кавказа, Черноморского побережья.
Труженики комбинатов соревнуются в рабочих спартакиадах и достойно представляют свои коллективы на региональных и областных спортивных соревнованиях. Для сотрудников действуют программы повышения квалификации, специалисты предприятий участвуют в конкурсах профессионального мастерства, научно-технических конференциях, профильных конкурсах. Металлоинвест в тесном взаимодействии с руководством городов и регионов присутствия реализует программы, направленные на обеспечение устойчивого развития Старого Оскола и Губкина и повышение качества городской среды.
Компания «Металлоинвест» системно и комплексно участвует в развитии Старооскольского городского округа. С каждым годом внимание горожан к инициативам Металлоинвеста растёт, всё больше участников присоединяются к нашим грантовым конкурсам. Целевые инвестиции компании позволяют решать важнейшие для формирования качественной городской среды вопросы. Практически завершена программа дорожного строительства и обустройства дворовых территорий Старооскольского городского округа, на которую Металлоинвест за два года выделил порядка два миллиардов рублей. Под нашей опекой находятся 40 школ, филиал СТИ НИТУ «МИСиС». Металлоинвест заинтересован в том, чтобы в городах, где расположены предприятия компании, росла своя профессиональная смена. Уже со школьной скамьи мальчишки и девчонки видят и понимают - быть металлургом или горняком – престижно. Эти профессии востребованы и хорошо оплачиваются, именно этот труд помогает поддерживать благосостояние родного города. Металлоинвест вовлекает молодых специалистов в решение актуальных задач компании в сфере производства, информационных технологий, организации труда, кадровых и социальных задач. Это позиция Металлоинвеста, проверенная годами.
Ирина Дружинина
директор по социальным вопросам ОЭМК
Металлоинвест активно участвует в развитии городов присутствия в рамках социально-экономического партнерства с регионами, где находятся предприятия компании – ОЭМК, Лебединский и Михайловский ГОКи, Уральская Сталь. На территории Губкинского городского округа, где расположен Лебединский горно-металлургический комбинат, и Старого Оскола, где расположен ОЭМК, Металлоинвест реализует ряд целевых программ по поддержке образования, детского здоровья, спорта, социальной активности горожан: «Наша смена», «Сделаем мир ярче», «Здоровый ребенок», «Наши чемпионы», «Сделаем вместе!». Компания оказывает финансовую помощь учреждениям профильного образования, уделяет особое внимание профориентационной работе. При поддержке компании реализуются масштабные инфраструктурные проекты.
Уже много лет действует соглашение о социально-экономическом партнёрстве между руководством компании Металлоинвест и руководством Белгородской области, и в рамках этого соглашения по важнейшим для региона направлениям ведётся серьёзная работа. Только на 2017 год Соглашение предусматривает инвестиции в размере более 960 млн рублей, из которых более 780 млн рублей – средства компании. Металлоинвест участвует в программах развития всех основных сфер социальной жизни Губкина. Основной приоритет социальной политики по программам развития местного сообщества - содействие созданию благоприятной социально-культурной среды в городах, где живут семьи работников предприятий компании «Металлоинвест», формирование условий для долгосрочного устойчивого развития местной экономики.
Леонид Альяных
директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа