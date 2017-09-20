Предприятия Металлоинвеста - лидеры социальной эффективности

Компания «Металлоинвест» системно и комплексно участвует в развитии Старооскольского городского округа. С каждым годом внимание горожан к инициативам Металлоинвеста растёт, всё больше участников присоединяются к нашим грантовым конкурсам. Целевые инвестиции компании позволяют решать важнейшие для формирования качественной городской среды вопросы. Практически завершена программа дорожного строительства и обустройства дворовых территорий Старооскольского городского округа, на которую Металлоинвест за два года выделил порядка два миллиардов рублей. Под нашей опекой находятся 40 школ, филиал СТИ НИТУ «МИСиС». Металлоинвест заинтересован в том, чтобы в городах, где расположены предприятия компании, росла своя профессиональная смена. Уже со школьной скамьи мальчишки и девчонки видят и понимают - быть металлургом или горняком – престижно. Эти профессии востребованы и хорошо оплачиваются, именно этот труд помогает поддерживать благосостояние родного города. Металлоинвест вовлекает молодых специалистов в решение актуальных задач компании в сфере производства, информационных технологий, организации труда, кадровых и социальных задач. Это позиция Металлоинвеста, проверенная годами.