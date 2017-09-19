«Мираторг» приступил к строительству новой мясохладобойни в Курской области для увеличения производства свинины до миллиона тонн в год

Данный проект является составной частью решения стратегической задачи холдинга по удвоению мощности свиноводческого дивизиона до 7,7 млн голов в год. Кроме мясохладобойни в Курской области будет создана зерновая компания, запущено производство комбикормов и построены новые свиноводческие комплексы. Данный проект органически дополняет уже существующие мощности свиноводческого дивизиона и позволяет кратно увеличить ассортимент и объём поставок высококачественной мясной продукции на рынок, а значит и существенно повысить её доступность для потребителей по всей стране. Виктор Линник президент компании «Мираторг»