«Мираторг» приступил к строительству новой мясохладобойни в Курской области для увеличения производства свинины до миллиона тонн в год

Как сообщает пресс-служба компании, «Мираторг» инвестировал более 200 млрд рублей в строительство с нуля вертикально-интегрированного производства основных видов мяса: птицы, свинины, говядины. Новая мясохладобойня в Октябрьском районе Курской области является частью проекта удвоения мощности свиноводческого дивизиона до 1 млн тонн свинины в живом весе в год, что позволит практически закрыть потребность России в импорте охлаждённой свинины.
Инвестиции в проект «удвоение свиноводства» составят более 160 млрд рублей, из которых свыше 68 млрд рублей – стоимость роботизированной мясохладобойни, которая сможет перерабатывать 4,5 млн голов свиней в год.
Производственный комплекс по убою и глубокой переработке вблизи пос. Черницино Октябрьского района Курской области обеспечит создание более 5000 новых рабочих мест в регионе. Первая очередь завода – глубокая переработка мяса – будет введена в эксплуатацию уже в 2020 году, а в 2021 «Мираторг» запустит комплекс по убою и обвалке свиней.
Данный проект является составной частью решения стратегической задачи холдинга по удвоению мощности свиноводческого дивизиона до 7,7 млн голов в год. Кроме мясохладобойни в Курской области будет создана зерновая компания, запущено производство комбикормов и построены новые свиноводческие комплексы. Данный проект органически дополняет уже существующие мощности свиноводческого дивизиона и позволяет кратно увеличить ассортимент и объём поставок высококачественной мясной продукции на рынок, а значит и существенно повысить её доступность для потребителей по всей стране. Виктор Линник президент компании «Мираторг»