Белгородцы напишут «Большой этнографический диктант» 3 ноября

Первый «диктант» в прошлом году написали около 90 тысяч россиян: 35 тысяч в 800 пунктах проведения и более 50 тысяч в интернете. Белгородцы заняли 11 место, набрав в среднем 62 балла из 100 при среднероссийском показателе 54 балла, сообщается на сайте акции.