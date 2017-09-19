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Белгородцы напишут «Большой этнографический диктант» 3 ноября

19 сентября 2017, 14:25
Тестирование покажет, насколько хорошо мы знаем культуру и традиции разных народов России.

«Диктант» организуют Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики. В этом году проект поддержало Россотрудничество, и он стал международным.

Тест длится около часа и включает 30 заданий. Участвовать в нём могут жители России и зарубежья старше 15 лет. Зарегистрироваться можно на региональных площадках. В Белгороде мероприятие пройдёт в государственной универсальной научной библиотеке, инженерном лицее-интернате, педколледже, БГИИК и БелГУ.

Результаты огласят 12 декабря, в День Конституции РФ.

Первый «диктант» в прошлом году написали около 90 тысяч россиян: 35 тысяч в 800 пунктах проведения и более 50 тысяч в интернете. Белгородцы заняли 11 место, набрав в среднем 62 балла из 100 при среднероссийском показателе 54 балла, сообщается на сайте акции.

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