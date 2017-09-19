Белгородцы напишут «Большой этнографический диктант» 3 ноября

«Диктант» организуют Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики. В этом году проект поддержало Россотрудничество, и он стал международным.
Тест длится около часа и включает 30 заданий. Участвовать в нём могут жители России и зарубежья старше 15 лет. Зарегистрироваться можно на региональных площадках. В Белгороде мероприятие пройдёт в государственной универсальной научной библиотеке, инженерном лицее-интернате, педколледже, БГИИК и БелГУ.
Результаты огласят 12 декабря, в День Конституции РФ.
Первый «диктант» в прошлом году написали около 90 тысяч россиян: 35 тысяч в 800 пунктах проведения и более 50 тысяч в интернете. Белгородцы заняли 11 место, набрав в среднем 62 балла из 100 при среднероссийском показателе 54 балла, сообщается на сайте акции.