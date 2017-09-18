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За отказ от прививок накажут рублём

18 сентября 2017, 13:53
Минздрав предлагает иначе рассчитывать больничный родителям непривитых детей.

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, ведомство не может влиять на россиян, не желающих вакцинировать своих детей, напрямую. Однако сейчас министерство обсуждает с Фондом социального страхования способы материального воздействия на таких родителей.

Например, могут ввести особые правила оплаты больничных листов по уходу за ребёнком, если родители ранее отказались от вакцинации.

В этом году планируют привить от гриппа две трети детей, для этого подготовят 17 миллионов доз вакцины, сообщает «Российская газета».

Кроме того, Минздрав готовит законопроект, запрещающий распространение ложной информации о лечении и профилактике болезней, включая ВИЧ.

#Новости#Больничный#Минздрав#Прививка#Вакцинация#Вакцина#Общество
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