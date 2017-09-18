За отказ от прививок накажут рублём

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, ведомство не может влиять на россиян, не желающих вакцинировать своих детей, напрямую. Однако сейчас министерство обсуждает с Фондом социального страхования способы материального воздействия на таких родителей.
Например, могут ввести особые правила оплаты больничных листов по уходу за ребёнком, если родители ранее отказались от вакцинации.
В этом году планируют привить от гриппа две трети детей, для этого подготовят 17 миллионов доз вакцины, сообщает «Российская газета».
Кроме того, Минздрав готовит законопроект, запрещающий распространение ложной информации о лечении и профилактике болезней, включая ВИЧ.