Вышел из печати новый выпуск глянцевого издания «STYLE Гид Инфо»

«Английский для олигарха» – свой новый проект в рубрике BUILDING & DESIGN представил руководитель студии «АС» Алексей Сушков, а руководитель салона итальянской мебели Viva Bene рассказала о том, как должна выглядеть современная детская комната. В этой же рубрике можно найти предложения от салона авторской мебели LEMAX, салона VENETA , органичные решения для дома от компаний «Автор», «ГИПЕРСТРОЙ», «Дядя Шкаф» и многих других.