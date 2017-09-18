Вышел из печати новый выпуск глянцевого издания «STYLE Гид Инфо»

В рубрике Business o новых возможностях для бизнеса рассказала Ольга Петрова, начальник управления по развитию корпоративного бизнеса Белгородского филиала ПАО «Металлинвестбанк». В этой же рубрике коммерческий директор компании CSN Алексей Перевалов представил корпоративный портал «Битрикс 24». О новых предложениях компании «Автопаркинг Центральный» рассказал её генеральный директор Дмитрий Жарко.
В рубрике INTERVIEW Марина Баранова, руководитель компании «Теософия Спа», рассказала о своих главных достижениях. Дмитрий Красюченко и Виталий Павликов поделились планами развития новой студии индивидуального фитнеса «Биомеханика».
«Английский для олигарха» – свой новый проект в рубрике BUILDING & DESIGN представил руководитель студии «АС» Алексей Сушков, а руководитель салона итальянской мебели Viva Bene рассказала о том, как должна выглядеть современная детская комната. В этой же рубрике можно найти предложения от салона авторской мебели LEMAX, салона VENETA , органичные решения для дома от компаний «Автор», «ГИПЕРСТРОЙ», «Дядя Шкаф» и многих других.
В рубрике FASHION & STYLE представлена новая коллекция «Осенний бизнес-ланч» от «Имидж-Студии Светланы Уваровой». Супермаркет домашнего текстиля и белья «Белла Ноче» предложит идеальные и эргономичные текстильные решения для наступившего сезона.
В рубрике Health &Beauty руководитель «Студии эстетики ногтей Екатерины Орловой» расскажет оновом высоком уровне стандартов и сервиса. Юрий Мезенцев, врач-косметолог,специалист по инъекционным методам омоложения назвал основные отличияпрофессиональной косметики от той, которую видим на прилавках магазинов. ОльгаЖивотнева, врач-косметолог, рассказала о том, что значит сегодня бытькосметологом. Салон красоты «Стиль Жизни» представил свойобновлённый формат.