Всероссийский праздник мясного скотоводства прошёл в Брянской области

«Мираторг» сегодня - это флагман мясного животноводства в России. Внутренний рынок страны практически полностью обеспечен говядиной. Сегодняшний праздник из корпоративного, по сути дела, является праздником всего мясного скотоводства России. Джамбулат Хатуов Первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ
«Мираторг» с нуля построил вертикально-интегрированное производство говядины от «поля до прилавка» с совокупным поголовьем КРС специализированной породы абердин-ангус, превышающим 500 тысяч голов. Общее число сотрудников межрегионального проекта уже превышает 7,5 тысяч человек, из которых почти 1300 – это русские ковбои, операторы-животноводы, работающие с мясным скотом на 65 фермах в Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тульской, Калининградской областях.
Мы сейчас – одни из лучших в мире мясных производителей. Мы не просто повторяем и копируем мировой опыт, к нам сейчас в Брянскую область приезжают американцы, уругвайцы, австралийцы учиться тому, что нам удалось сделать за шесть лет. Виктор Линник Президент АПХ «Мираторг»
Как рассказали в пресс-службе АПХ «Мираторг», ковбой – это универсальный специалист: и зоотехник, и ветврач, и мастер верховой езды. Для успешной работы они должны достаточно хорошо разбираться как в специальных, так и в общих вопросах, касающихся сферы животноводства. Они одинаково хорошо владеют и современными агротехнологиями, и традиционными навыками скотоводов Дикого Запада, которые передаются от мастера к ученику.
В 2014 году состоялся первый конкурс профмастерства русских ковбоев «Русское родео». В этом году соревнования ковбоев прошли на ферме КРС близ села Леденёво Жуковского района. За кубок победителя боролись операторы из Брасовского, Климовского, Мглинского, Трубчевского, Почепского, Рогендинского, Калужского, Калининградского подразделений, а также сборная Орловского и Брянского фидлотов.
Для них были предусмотрены три вида соревнований, взятых из повседневной пастушьей практики. Также оценивается и выход каждой команды. Среди основных критериев судейства – низкострессовое обращение с животными.
Первое соревнование – «лечение» бычка. Для этого команды из трёх операторов на лошадях должны были набросить лассо на шею бычка, потом на задние ноги, повалить на землю и стреножить. И тогда – ветеринара, который по метке на животном должен определить его заболевание и найти соответствующее лекарство, чтоб его «применить». Понятно, что бычки, вес которых приближается к 400 кг, особо не горят желанием проходить «лечение».
Второе задание – эстафета на лошадях, во время которой на время всадники должны пройти «змейку».
Самым динамичным было третье задание: команда должна изловить бычка и быстрее затащить его в трейлер для перевозки.
Скачки на лошадях особой породы квартерхорс, искусство обращения с лассо, загон 400-килограммового бычка в трейлер – каждодневная работа для операторов. Абердин-ангусы большую часть жизни проводят в условиях дикой природы, на пастбищах, и минимально контактируют с человеком.
Профессия оператора требует системных знаний и умений для работы с полудикими животными: понимание основ их поведения, умение определять состояние здоровья, а также проводить необходимые процедуры по перегону стада, поимке и транспортировке абердин-ангусов.
Вокруг арены происходило не менее оживлённое действие. На площадке, оформленной в эко-стиле, была предусмотрена масса развлечений: от лабиринта из кубов сена и фотозон до мастер-классов и соревнований по приготовлению фирменных стейков из мраморной говядины. Желающие катались на лошадях, наслаждались бесплатными аттракционами, угощались горячими обедами.
В итоге победителями «Русского родео-2017» стала команда Климовского подразделения из Брянской области. Команда получила Кубок победителя и поездку в Австралию в подарок.