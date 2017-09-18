Всероссийский праздник мясного скотоводства прошёл в Брянской области

Первое соревнование – «лечение» бычка. Для этого команды из трёх операторов на лошадях должны были набросить лассо на шею бычка, потом на задние ноги, повалить на землю и стреножить. И тогда – ветеринара, который по метке на животном должен определить его заболевание и найти соответствующее лекарство, чтоб его «применить». Понятно, что бычки, вес которых приближается к 400 кг, особо не горят желанием проходить «лечение».