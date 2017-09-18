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Водители смогут выбрать размер автостраховки

18 сентября 2017, 11:27
Минфин опубликовал проект поправок в закон об ОСАГО.

Документ предполагает появление трёх вариантов страховки с разными лимитами. Первый покроет 400 тысяч рублей материального ущерба и 500 тысяч ущерба жизни и здоровью, второй, соответственно, — по 1 млн рублей, третий — по 2 млн рублей.

Договор можно будет заключить сразу на три года, а не на один, как сейчас. Однако страховщики считают, что из-за инфляции такие договоры будут для них убыточными, сообщает «Российская газета».

Изменится методика расчёта коэффициентов аварийности, стажа и возраста. Хотят отказаться от показателей мощности двигателя и территориальности использования автомобиля и ввести коэффициент за грубые нарушения ПДД, за которые лишают прав.

Если в машине есть телематическое оборудование, будут учитывать стиль вождения, средний пробег и вождение ночью.

Планируется некоторая либерализация тарифа ОСАГО. Центробанк установит тарифную вилку, а страховые компании – в её пределах свои тарифы в зависимости от вида транспорта и целей его использования.

Но, по словам министра финансов Алексея Моисеева, либерализация начнётся не ранее 2019 года, так как документ ещё недостаточно проработан.

Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс прогнозирует кратковременный рост цен на ОСАГО после либерализации, но спустя время цены снизятся, и «страховые компании будут гоняться за потребителем».

#Новости#Страховка#ОСАГО#Минфин#Водитель#Автомобиль#Общество
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