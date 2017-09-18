Спортсмены-рыбаки из Брянска стали самыми «ловкими» на Кубке Белгородской области по ловле донной удочкой

Среди команд, представляющих наш регион, лучшим стал «Ураган-Оптимист», расположившийся на четвёртом месте. В его состав вошли жители Губкина, Старого Оскола и Курска. В личном зачёте белгородцы в число лидеров не попали. В общероссийском рейтинге сильнейших спортсменов в дисциплине «Ловля донной удочкой» лучший из наших – кандидат в мастера спорта Дмитрий Торубаров – идёт на 25 месте.