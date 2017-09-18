Спортсмены-рыбаки из Брянска стали самыми «ловкими» на Кубке Белгородской области по ловле донной удочкой

В индивидуальном зачёте победил спортсмен команды «Пеликан» из Брянска Олег Нежлученко с уловом в 11 кг 780 граммов. В командном зачёте победила другая команда из Брянска БФК «Фишбейт» – три её участника поймали за два дня почти 26 килограммов рыбы.
Среди команд, представляющих наш регион, лучшим стал «Ураган-Оптимист», расположившийся на четвёртом месте. В его состав вошли жители Губкина, Старого Оскола и Курска. В личном зачёте белгородцы в число лидеров не попали. В общероссийском рейтинге сильнейших спортсменов в дисциплине «Ловля донной удочкой» лучший из наших – кандидат в мастера спорта Дмитрий Торубаров – идёт на 25 месте.
Как рассказал ИА «Бел.Ру» победитель Кубка в личном зачёте, мероприятие прошло на высоком уровне.
Отмечу организацию соревнований. Мы специально готовились к этому турниру – давно знаем всех соперников, они высокого уровня рыболовы. Ну и результат – 50 килограммов на две команды – нас порадовал. Олег Нежлученко
победитель соревнований
Турниры по разным видам ловли проводятся в Белгородской области круглогодично. В этом году их пройдёт 17. Зимой разыгрываются кубки по ловле на блесну и на мормышку со льда, летом – по ловле карпа, спиннингом и донной удочкой.
30 сентября в селе Кострома Прохоровского района разыграют Кубок Белгородской области по ловле спиннингом с берега.