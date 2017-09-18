Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Спортсмены-рыбаки из Брянска стали самыми «ловкими» на Кубке Белгородской области по ловле донной удочкой

18 сентября 2017, 17:42
Соревнования прошли 16-17 сентября в посёлке Маслова Пристань.

В индивидуальном зачёте победил спортсмен команды «Пеликан» из Брянска Олег Нежлученко с уловом в 11 кг 780 граммов. В командном зачёте победила другая команда из Брянска БФК «Фишбейт» – три её участника поймали за два дня почти 26 килограммов рыбы.

Среди команд, представляющих наш регион, лучшим стал «Ураган-Оптимист», расположившийся на четвёртом месте. В его состав вошли жители Губкина, Старого Оскола и Курска. В личном зачёте белгородцы в число лидеров не попали. В общероссийском рейтинге сильнейших спортсменов в дисциплине «Ловля донной удочкой» лучший из наших – кандидат в мастера спорта Дмитрий Торубаров – идёт на 25 месте.

Как рассказал ИА «Бел.Ру» победитель Кубка в личном зачёте, мероприятие прошло на высоком уровне.

Отмечу организацию соревнований. Мы специально готовились к этому турниру – давно знаем всех соперников, они высокого уровня рыболовы. Ну и результат – 50 килограммов на две команды – нас порадовал. Олег Нежлученко

победитель соревнований

Турниры по разным видам ловли проводятся в Белгородской области круглогодично. В этом году их пройдёт 17. Зимой разыгрываются кубки по ловле на блесну и на мормышку со льда, летом – по ловле карпа, спиннингом и донной удочкой.

30 сентября в селе Кострома Прохоровского района разыграют Кубок Белгородской области по ловле спиннингом с берега.

#Новости#Кубок белгородской области#Рыбалка#Спорт
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18