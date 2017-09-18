Семинар с участием Яндекс и 1С-Битрикс пройдёт в Белгороде

Чем вы заняты 21 сентября? Отложите все свои дела и приходите на бесплатный семинар «Формула сайта: всё, что нужно знать о продажах в интернете». Лидеры IT-отрасли поделятся своим опытом по созданию и продвижению интернет-магазинов. Вы узнаете, как с большей эффективностью использовать современные интернет-технологии и избежать ошибок на старте онлайн-бизнеса.
Можно перечитать 10050 книг и статей в интернете. Но эта информация давно устарела, а бумага не даст ответы на вопросы. Только на семинаре вы забираете знания, идеи и получаете ответы от экспертов из компаний: Яндекс, 1С-Битрикс, Координационный центр национального домена сети Интернет, Lion SMM, PONY EXPRESS, ИНТАЛЛ-трейд.
7 тонн полезностей для вашего бизнеса на семинаре:
● Как поставить шах и мат конкурентам в один клик;
● На чём сэкономить деньги и нервы;
● Как открыть интернет-магазин и не попасть под суд;
● Как продавать 24х7 с любых мобильных устройств;
● Какая реклама в интернете действительно работает;
● Что делать интернет-магазину после введения 54-ФЗ;
● Как узнать сокровенные желания клиентов с помощью CRM;
● Истории успеха и многое другое.
Участие бесплатное, но из-за высокого спроса на мероприятия по IT-тематике
«У меня уже всё есть, идти на семинар нет смысла», – скажете вы, надеясь, что интернет-магазин выйдет в ТОП поиска по взмаху волшебной палочки, а продажи сами по себе увеличатся в 2 раза. Любой интернет-проект нуждается в постоянной модернизации и в своевременном выявлении проблем. Для этого вам нужны эксперты и практики, их опыт и советы. Приходите на семинар, получайте знания бесплатно!
Семинар необходим:
● Руководителям компаний, владельцам бизнеса, развивающим продажи через Интернет;
● Специалистам по рекламе и маркетингу, заинтересованным в сокращении расходов на рекламу и увеличении конверсии сайта;
● Менеджерам по продажам, желающим продавать эффективнее и больше.
Чтобы с лёгкостью использовать современные интернет-технологии на благо бизнеса, нужно лишь инвестировать своё время в посещение семинара.
Трансляции и видеозаписи не будет. До окончания регистрации осталось всего 2 дня.
Дополнительную информацию о семинаре можно получить в компании «CSN» по телефону
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