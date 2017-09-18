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Новогодние каникулы россиян продлятся десять дней

18 сентября 2017, 15:30
Правительство сверстало праздничный календарь 2018 года.

Выходной день с субботы 6 января 2018 года «переедет» на пятницу 9 марта. С воскресенья 7 января отдых перенесут на среду 2 мая, с субботы 28 апреля – на понедельник 30 апреля, с субботы 9 июня – на понедельник 11 июня, с субботы 29 декабря – на понедельник 31 декабря.

Выходит, что на новогодние каникулы россияне отправятся 30 декабря 2017 года и выйдут из праздничного «пике» 9 января 2018 года. Также отдых запланирован с 23 по 25 февраля, с 8 марта по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 июня по 12 июня, с 3 ноября по 5 ноября.

График отдыха поддержала трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает «Российская газета».

#Новости#Выходные#Новогодние праздники#Общество
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