Новогодние каникулы россиян продлятся десять дней

Выходит, что на новогодние каникулы россияне отправятся 30 декабря 2017 года и выйдут из праздничного «пике» 9 января 2018 года. Также отдых запланирован с 23 по 25 февраля, с 8 марта по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 июня по 12 июня, с 3 ноября по 5 ноября.