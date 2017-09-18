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На неправомерные действия спасателей МЧС могут пожаловаться жители Белгородской области

18 сентября 2017, 11:17
Обратиться к начальнику регионального управления МЧС России белгородцы могут на официальном сайте ведомства.

При этом письмо будет представлять официальный характер. Ответ на него дадут в течение 30 дней, напоминает пресс-служба областного управления МЧС России.

Задать вопрос генерал-майору внутренней службы Сергею Потапову следует здесь.

В обращении можно пожаловаться на неправомерные действия сотрудников ведомства. Главное – необходимо будет чётко сформулировать суть проблемы, указать дату, время и место нарушения, а также конкретное должностное лицо.

Кроме этого, у него можно спросить о предупреждении ЧС, гражданской обороне, обеспечении безопасности на воде и социально-бытовом обеспечении сотрудников Главного управления МЧС России по Белгородской области.

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