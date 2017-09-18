На неправомерные действия спасателей МЧС могут пожаловаться жители Белгородской области

При этом письмо будет представлять официальный характер. Ответ на него дадут в течение 30 дней, напоминает пресс-служба областного управления МЧС России.
В обращении можно пожаловаться на неправомерные действия сотрудников ведомства. Главное – необходимо будет чётко сформулировать суть проблемы, указать дату, время и место нарушения, а также конкретное должностное лицо.
Кроме этого, у него можно спросить о предупреждении ЧС, гражданской обороне, обеспечении безопасности на воде и социально-бытовом обеспечении сотрудников Главного управления МЧС России по Белгородской области.