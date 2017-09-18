Лучшим мобильным репортёром страны стал житель Старого Оскола

Победу в фестивале жюри ему присудило за сюжет о хоккейной коробке в центре городского округа Старый Оскол. Отметим, что житель Белгородской области Николай Черных обошёл 386 конкурсантов из России и Германии.
Всего на конкурс участники прислали почти 1000 работ в восьми номинациях: «Мобильный репортёр года», «Лучший региональный выпуск», «Селфи-репортаж», «Позитив», «Социальная проблема», «Погодный блок», «Репортаж» и «Оперативный кадр». Награждали победителей в Калининграде, сообщили организаторы в официальной группе премии «Мобильный репортёр года» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото из официальной группы премии «Мобильный репортёр года» из социальной сети «ВКонтакте»