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Лучшим мобильным репортёром страны стал житель Старого Оскола

18 сентября 2017, 12:04
Николай Черных завоевал это звание на втором Всероссийском фестивале «Мобильный репортёр».

Победу в фестивале жюри ему присудило за сюжет о хоккейной коробке в центре городского округа Старый Оскол. Отметим, что житель Белгородской области Николай Черных обошёл 386 конкурсантов из России и Германии.

Всего на конкурс участники прислали почти 1000 работ в восьми номинациях: «Мобильный репортёр года», «Лучший региональный выпуск», «Селфи-репортаж», «Позитив», «Социальная проблема», «Погодный блок», «Репортаж» и «Оперативный кадр». Награждали победителей в Калининграде, сообщили организаторы в официальной группе премии «Мобильный репортёр года» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото из официальной группы премии «Мобильный репортёр года» из социальной сети «ВКонтакте»

#Новости#Победитель#Мобильный репортёр#Премия#Общество
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