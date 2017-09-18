До 74 % школьников Белгорода страдают сколиозом

Повысить состояние здоровья планируют до 2019 года. Реализовывать проект планируют на одиннадцати экспериментальных площадках – это школы № 3, 5, 17, 19, 28, 36, 37, 39, 44, 48 и 49.
В мероприятиях задействуют школьников, их учителей, а также медиков и психологов. В течение всего года учащиеся и сотрудники школ пройдут скрининговые обследования, затем им подберут индивидуальные программы оздоровления.
Помимо этого в школах введут занятия по физической активности, лекции по рациональному питанию, расскажут об упражнениях, которые помогают справиться со стрессом.
На сегодняшний день от 45 % до 74 % детей и подростков имеют сколиоз и другие проблемы с позвоночником. Такие данные приводят в областном центре медицинской профилактики со ссылкой на белгородский Центр здоровья для детей и подростков.
Так, за первое полугодие этого года скрининговые обследования в Центре здоровья прошли 5280 мальчиков и девочек. Оказалось, что только 18,5 % из них полностью здоровы. У остальных детей выявлены разные факторы риска: 19 % имеют один фактор риска, 43 % – два фактора, 23 % – три фактора. У 15 % детей – три и более факторов риска.
У 44 % школьников выявлены проблемы, которые возникли от недостаточной двигательной активности. У 43 % – от сердечнососудистой системы. У 17 % проблемы из-за нерационального питания и 15,5 % – из-за избыточной массы тела.
Напомним, фактор риска – это внутреннее или внешнее обстоятельство, которое отрицательно влияет на здоровье человека. Оно может привести к возникновению и развитию болезней.