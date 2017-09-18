До 74 % школьников Белгорода страдают сколиозом

Так, за первое полугодие этого года скрининговые обследования в Центре здоровья прошли 5280 мальчиков и девочек. Оказалось, что только 18,5 % из них полностью здоровы. У остальных детей выявлены разные факторы риска: 19 % имеют один фактор риска, 43 % – два фактора, 23 % – три фактора. У 15 % детей – три и более факторов риска.