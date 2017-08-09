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Posted 9 августа 2017, 14:43

Published 9 августа 2017, 14:43

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Летний амфитеатр строят в Ботаническом саду Белгородского госуниверситета

9 августа 2017, 14:43
Во время рабочей поездки в университет губернатор Евгений Савченко оценил ход строительства нового объекта.

В июле этого года на территории Ботанического сада НИУ «БелГУ» началось строительство амфитеатра на 300 человек. Планируется, что летняя постройка станет местом проведения музыкальных «НеслуЧАЙных встреч», которые госуниверситет проводит совместно с Белгородской государственной филармонией каждый четверг.

Амфитеатр будет располагаться в верхней части Ботанического сада возле пруда.

Проект «НеслуЧАЙные встречи», который мы организуем совместно с филармонией, пользуется колоссальной популярностью на протяжении трёх лет. Но нам не хватает стульев, люди сидят на пледах – более двухсот человек, каждый четверг. Амфитеатр даст возможность проводить здесь серьёзные мероприятия. Олег Полухин ректор НИУ «БелГУ»

Кроме самого амфитеатра, здесь обустроят сцену, пешеходные тропинки и одноэтажную постройку.

Стоимость проекта – 14,8 млн рублей, причём 10 млн – это только строительство амфитеатра. Его открытие планируется в начале сентября.

Это будет чудо-объект для горожан, потому что Ботанический сад – это не только научно-образовательный, производственный объект, но и масштабная рекреационная зона в 72 гектара в юго-западной части Белгорода для отдыха горожан. Олег Полухин ректор НИУ «БелГУ»

Выполняет работы ООО «ЭкспертПроектСтрой», директором которого является Павел Сапожников.

Фото автора

#Новости#БелГУ#Амфитеатр#Ботанический сад#Елена Свиридова#Город
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