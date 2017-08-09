Летний амфитеатр строят в Ботаническом саду Белгородского госуниверситета

Posted 9 августа 2017, 14:43
Published 9 августа 2017, 14:43
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В июле этого года на территории Ботанического сада НИУ «БелГУ» началось строительство амфитеатра на 300 человек. Планируется, что летняя постройка станет местом проведения музыкальных «НеслуЧАЙных встреч», которые госуниверситет проводит совместно с Белгородской государственной филармонией каждый четверг.
Амфитеатр будет располагаться в верхней части Ботанического сада возле пруда.
Проект «НеслуЧАЙные встречи», который мы организуем совместно с филармонией, пользуется колоссальной популярностью на протяжении трёх лет. Но нам не хватает стульев, люди сидят на пледах – более двухсот человек, каждый четверг. Амфитеатр даст возможность проводить здесь серьёзные мероприятия. Олег Полухин ректор НИУ «БелГУ»
Кроме самого амфитеатра, здесь обустроят сцену, пешеходные тропинки и одноэтажную постройку.
Стоимость проекта – 14,8 млн рублей, причём 10 млн – это только строительство амфитеатра. Его открытие планируется в начале сентября.
Это будет чудо-объект для горожан, потому что Ботанический сад – это не только научно-образовательный, производственный объект, но и масштабная рекреационная зона в 72 гектара в юго-западной части Белгорода для отдыха горожан. Олег Полухин ректор НИУ «БелГУ»
Фото автора