Летний амфитеатр строят в Ботаническом саду Белгородского госуниверситета

Проект «НеслуЧАЙные встречи», который мы организуем совместно с филармонией, пользуется колоссальной популярностью на протяжении трёх лет. Но нам не хватает стульев, люди сидят на пледах – более двухсот человек, каждый четверг. Амфитеатр даст возможность проводить здесь серьёзные мероприятия. Олег Полухин ректор НИУ «БелГУ»