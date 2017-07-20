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Парк Победы в центре Белгорода высыхает

20 июля 2017, 10:22
Летом 2017 года большая территория парка оказалась заболочена и покрылась сухостоем.

Некогда большие и красивые деревья стали интенсивно гибнуть. А в центре парковой зоны появилось болото с лягушками, которое мешает отдыху и прогулкам горожан.

Стоит отметить, что парк Победы – одна из немногих зелёных зон для спокойного семейного отдыха жителей в центре Белгорода. Здесь располагаются детский городок, спортивная площадка, сцена «Ракушка», лодочная станция, фонтаны и памятники.

Состояние растительности в парке вызывает беспокойство уже несколько лет, но в этом году гибель деревьев стала массовой.

Редакция ИА «Бел.Ру» направила запросы в администрацию Белгорода и контролирующие ведомства, чтобы узнать, какова дальнейшая судьба парка Победы и есть ли какая-то возможность спасти его от гибели.

Фото Валерия Морева

Парк Победы в центре Белгорода высыхает Парк Победы в центре Белгорода высыхает
Парк Победы в центре Белгорода высыхает Парк Победы в центре Белгорода высыхает
Парк Победы в центре Белгорода высыхает Парк Победы в центре Белгорода высыхает
Парк Победы в центре Белгорода высыхает Парк Победы в центре Белгорода высыхает
Парк Победы в центре Белгорода высыхает Парк Победы в центре Белгорода высыхает
Парк Победы в центре Белгорода высыхает Парк Победы в центре Белгорода высыхает
Парк Победы в центре Белгорода высыхает Парк Победы в центре Белгорода высыхает
Парк Победы в центре Белгорода высыхает Парк Победы в центре Белгорода высыхает
Парк Победы в центре Белгорода высыхает Парк Победы в центре Белгорода высыхает
Парк Победы в центре Белгорода высыхает Парк Победы в центре Белгорода высыхает
Парк Победы в центре Белгорода высыхает Парк Победы в центре Белгорода высыхает
Парк Победы в центре Белгорода высыхает Парк Победы в центре Белгорода высыхает
Парк Победы в центре Белгорода высыхает Парк Победы в центре Белгорода высыхает
Парк Победы в центре Белгорода высыхает Парк Победы в центре Белгорода высыхает
Парк Победы в центре Белгорода высыхает

#Новости#Парк Победы#Фотофакт#Оксана Артемова#Город
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