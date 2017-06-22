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Posted 22 июня 2017, 15:03

Published 22 июня 2017, 15:03

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Симуляционный центр для обучения и аккредитации медиков создаётся в Белгородском госуниверситете

22 июня 2017, 15:03
Об этом вчера, 21 июня, сообщил ректор вуза Олег Полухин.
Сюжет
Медики

Без симуляционного центра сегодня невозможно готовить качественных медицинских работников. В этом центре с помощью компьютерных технологий можно делать любые операции, ставить диагнозы. Мы сделали только первые шаги, туда ещё очень много средств надо вкладывать. Симуляторы – очень дорогое оборудование. Олег Полухин ректор НИУ «БелГУ»

Симуляционный центр расположился на площади 1200 м² в здании на Народном бульваре в Белгороде. Ремонтные работы и имеющееся оборудование обошлись инвестору в сумму порядка 100 млн рублей. Для того, чтобы довести уровень центра до мирового, в него нужно вложить ещё порядка 300 млн рублей.

Функционирование симуляционного центра необходимо также для прохождения медиками периодической аккредитации.

Нам сейчас нужен симулятор для диагностики и лечения сердечнососудистых заболеваний. Стоимость его – миллион евро. Симулятор – это человек, который пронизан всеми сосудами. Его можно оперировать. Мы изучаем сейчас лучший опыт, и без этого нельзя. Олег Полухин ректор НИУ «БелГУ»

На сегодняшний день в медицинском институте БелГУ по разным специальностям обучается свыше 5000 человек. В России медицинские кадры готовят 40 вузов, входящих в систему Министерства образования и науки.

#Новости#Медики#БелГУ#Сергей Егоров#Медицина
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