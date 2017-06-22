Симуляционный центр для обучения и аккредитации медиков создаётся в Белгородском госуниверситете

Нам сейчас нужен симулятор для диагностики и лечения сердечнососудистых заболеваний. Стоимость его – миллион евро. Симулятор – это человек, который пронизан всеми сосудами. Его можно оперировать. Мы изучаем сейчас лучший опыт, и без этого нельзя. Олег Полухин ректор НИУ «БелГУ»