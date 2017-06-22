Олег Полухин: Мы будем усиливать практикоориентированность в образовательном процессе

Мы сейчас завершаем реконструкцию некоторых помещений, в том числе большой блок отдаём под управление по связям с общественностью. Это делается в том числе для того, чтобы студенты имели возможность заниматься, выполнять журналистские поручения, готовить материалы. Впредь мы и по этому направлению, и по всем остальным будем усиливать практикоориентированность в образовательном процессе. Олег Полухинректор НИУ «БелГУ»