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Posted 22 июня 2017, 06:57

Published 22 июня 2017, 06:57

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Новые специальности открылись в Белгородском госуниверситете

22 июня 2017, 06:57
Об этом вчера, 21 июня, заявил ректор вуза Олег Полухин.

У нас и так 276 специальностей и направлений подготовки. Это очень много. Мы должны выстраивать баланс между спросом и предложением. Смотреть, пользуется ли спросом эта специальность на рынке труда. Зачем же мы будем готовить, если не можем трудоустроить человека? А это один из важнейших показателей – уровень трудоустройства. Олег Полухин ректор НИУ «БелГУ»

В университете работает специальное управление, сотрудники которого занимаются изучением рынка, насколько востребованы те или иные направления подготовки. Для этого проводятся исследования, осуществляется взаимодействие с работодателями.

Мы стараемся даже идти чуть-чуть впереди. На рынке только что-то «забрезжило», а мы думаем: нужно уже начинать разрабатывать программы, смотреть, есть ли у нас преподавательский состав, потому что эта специальность вот-вот «прорежется». Это не значит, что мы провидцы. Нам помогает Правительство России. Они формируют топ профессий. И мы в этом русле идём. Олег Полухин ректор НИУ «БелГУ»

В 2017 году на факультете журналистики БелГУ появилась новая специальность «Медиакоммуникации». В институте инженерных технологий и естественных наук открывается специальность «Биотехнические системы и технологии». Эти две специальности доступны также и в магистратуре.

На факультете горного дела и природопользования открывается специальность «Физические процессы горного и нефтегазового производства». По направлению «Педагогическое образование» в магистратуре появляется специальность «Научно-методическое сопровождение образовательных программ в области изобразительного искусства».

#Новости#БелГУ#Новые специальности#Сергей Егоров#Наука
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