Новые специальности открылись в Белгородском госуниверситете

Мы стараемся даже идти чуть-чуть впереди. На рынке только что-то «забрезжило», а мы думаем: нужно уже начинать разрабатывать программы, смотреть, есть ли у нас преподавательский состав, потому что эта специальность вот-вот «прорежется». Это не значит, что мы провидцы. Нам помогает Правительство России. Они формируют топ профессий. И мы в этом русле идём. Олег Полухин ректор НИУ «БелГУ»