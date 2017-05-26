Радиоуправляемые машины: от детских игр до спортивных соревнований

Хобби. Ещё и какое. Увлекаюсь с детства, потом, естественно, был перерыв и, когда вышло новое оборудование, то новые машины пошли, новые регуляторы, ходы и т. д. Это хобби стало гораздо интересней, гораздо привлекательней, и самое главное – распространение. Это хобби никогда не бывает дешёвым, потому что это то, что требует душа. Фёдор Кальченко