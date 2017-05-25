В Жилнадзор за разъяснениями: отключение газа бездоговорникам – по букве закона или вопрос безопасности?

– Действительно, ОАО «Газпром газораспределение Белгород» разработало новые формы договоров. Они составлены в соответствии с действующими «Правилами пользования газом», которые Правительство РФ утвердило в мае 2013 года. Новый договор подразумевает комплексное выполнение работ по техобслуживанию и ремонту всего газоиспользующего оборудования в доме и квартире и аварийно-диспетчерское обеспечение. Кстати, если вы обратили внимание, новым договором для оперативного реагирования предусмотрены все возможные способы связи сторон. Приём заявок и уведомление по возникающим вопросам можно осуществлять по телефону, в том числе и мобильному, по электронной почте, а также через официальный сайт организации. Договор подписывается сторонами в день проведения работ по техническому обслуживанию, а оплачивается через единый платежный документ (ЕПД) с возможной рассрочкой платежа на три либо шесть месяцев. А с актуальными расценками на их услуги можно ознакомиться в любое время на сайте компании в разделе «Комплексная услуга технического обслуживания внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования для населения».