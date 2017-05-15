Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 мая 2017, 13:13

Published 15 мая 2017, 13:13

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Новые образовательные проекты будут «обкатываться» в Белгородской области

15 мая 2017, 13:13
Региональные власти договорились о сотрудничестве с «Рыбаков фондом».

Институт ускорения экономического развития («Рыбаков фонд») будет готовить инновационные проекты в сфере образования, бизнеса, общественных организаций. Реализацию идей поддержит областное правительство. Представители фонда станут участвовать в реализации муниципальных и госпрограмм, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Заключение соглашения прошло сегодня, 15 мая, в Белгороде. Подписи под документом поставили губернатор Евгений Савченко и президент «Рыбаков фонда» Елена Ульянова.

Я считаю, что у нас получится очень хорошее взаимодействие и Белгородская область станет площадкой, где будут отрабатываться все проекты в интересах населения региона Евгений Савченко губернатор Белгородской области


Также 15 мая президент «Рыбаков фонда» Елена Ульянова встретилась с ректором НИУ «БелГУ» Олегом Полухиным.

Справка. «Рыбаков Фонд» – некоммерческая организация, созданная Игорем и Екатериной Рыбаковыми в 2013 году. Фонд действует по принципу активной филантропии: локализует задачи по улучшению российского общества и экономики, а затем сам инициирует и разрабатывает программы для решения этих задач. Программы фонда направлены на повышение доступности качественного образования, поддержку социальных проектов, популяризацию предпринимательства. Игорь Рыбаков – предприниматель, участник списка богатейших людей России по версии журнала Forbes в 2017 году.

Фото пресс-службы НИУ «БелГУ»

#Новости#Проекты#Евгений Савченко#Образование#Сергей Егоров#Наука
Подпишитесь
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
Сегодня, 13:03
Задержанные в белгородской части мобилизованные получили по три года колонии
Сегодня, 09:59
Работавшая в филиале «Газпромбанка» белгородка похитила у военных 2 млн рублей
Сегодня, 12:29
«После 12-го взрыва решили: пора уезжать». Белгородцы — об обстреле Новой Таволжанки
Сегодня, 07:52
Белгородцы грозят дойти до президента из-за строительства очистных рядом с домами
Сегодня, 08:17
Компания «Агро-Белогорья» судится с «Газпромом» из-за сгоревшего трактора
Сегодня, 09:03