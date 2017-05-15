Новые образовательные проекты будут «обкатываться» в Белгородской области

Справка. «Рыбаков Фонд» – некоммерческая организация, созданная Игорем и Екатериной Рыбаковыми в 2013 году. Фонд действует по принципу активной филантропии: локализует задачи по улучшению российского общества и экономики, а затем сам инициирует и разрабатывает программы для решения этих задач. Программы фонда направлены на повышение доступности качественного образования, поддержку социальных проектов, популяризацию предпринимательства. Игорь Рыбаков – предприниматель, участник списка богатейших людей России по версии журнала Forbes в 2017 году.