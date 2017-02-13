Вячеслав Цымбал: Дело Филатова носит заказной характер

Обвинение Виктора Филатова и ещё четверых его земляков в организации преступного сообщества стало самым громким делом, затронувшим белгородцев за ближайшие годы. На всём протяжении следствия позиция подозреваемых и защиты была однозначной, и, как выразилась одна из адвокатов Татьяна Лучкова, «это дело представляет из себя композицию «я его слепила из того, что было». Следствие со своей стороны пока не может предоставить чёткой аргументации обвинений, что в первую очередь выражается в невероятно затянувшемся сроке задержания под стражей всех подследственных. До того, как состоится первое судебное заседание в Свердловском суде Белгорода, мы постарались восстановить историю событий и попросили прокомментировать ход следствия Вячеслава Цымбала – адвоката Виктора Филатова.
Как было ДЕЛО
Июнь 2015 года стал роковым в жизни известного белгородского предпринимателя Виктора Филатова – сегодня календарь показывает один год и семь месяцев его заключения в СИЗО. Энергетик по профессии, руководитель, чья деятельность измерялась масштабами инвестиций, ростом прибыли и десятками реализованных проектов, обвиняется в растрате и организации преступного сообщества.
Ещё пару лет назад нельзя было и представить себе, что Виктор Филатов станет объектом уголовного преследования. Не верил и он сам, тем более не верил в обвинение против своего бывшего шефа и коллеги-энергетика Евгения Макарова. Успешные руководители, знавшие профессию с самых азов, они внезапно, один за другим (Макаров в декабре 2010, Филатов годом позже) ушли из большой энергетики на взлёте карьеры. Тогда многие поговаривали, что уход связан с масштабными изменениями в руководстве энергетической отрасли. Обвинить их в каких-либо недобросовестных действиях по отношению к вверенным организациям (Макаров – гендиректор «МРСК Центра», Филатов – управляющий директор филиала «МРСК Центра» – «Белгородэнерго») и в голову никому не пришло бы: компания, образованием которой был приглашён заниматься Макаров в 2004 году, за шесть лет его руководства превратилась в крупнейшую энергосистему центра России и более того – вторую по капитализации (после МОЭСК) в стране, стабильную и финансово устойчивую. В свою очередь, «Белгородэнерго» задавало тон остальным десяти филиалам МРСК. Это не была дань генерального директора родному краю, скорее успешное стечение обстоятельств, поскольку сама по себе Белгородская область активно развивалась, нуждалась в стабильной энергосистеме, охотно давала гарантии пришедшим в регион инвесторам.
Тем не менее после ухода оба энергетика-земляка нашли себе дело по душе. Макаров остался в Москве, а Филатов возглавил компанию «АльтЭнерго» и занялся изучением и развитием возобновляемых источников энергии в регионе, продолжая совмещать работу с активной общественной деятельностью.
И вдруг в 2013 году новое руководство АО «МРСК Центра» инициирует уголовное дело по ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» против Евгения Макарова и директора одной из аутсорсинговых компаний (ОАО «КорСсис») Станислава Милькина, обвинив их в причинении ущерба «МРСК Центра» в размере 880 млн 751 тыс. руб. Виктор Филатов в числе прочих привлекается к расследованию в статусе свидетеля, оставаясь таковым вплоть до июня 2015 года. Любопытно, что 13 апреля 2016 года дело прекращено за отсутствием состава преступления, обвинения Милькину и Макарову по статье «Злоупотребление полномочиями» так и не предъявлены. Кто знает, как бы развивались события, окажись в 2013 году Макаров в России. Волей случая в ту пору он находился за границей на лечении. Два года расследования не привели ни к чему, но в столь серьёзных вопросах признаваться в ошибках не принято.
Видимо, поэтому 29 июня 2015 года возник новый виток «расследования», который захватил Виктора Филатова и ещё четверых «фигурантов», только теперь по статье 160 «Растрата» – 241 млн 372 тыс. 547 рублей 97 копеек (!) из бюджета «МРСК Центра» путём заключения «экономически невыгодных» договоров филиала «ОАО МРСК Центра» – «Курскэнерго» с компанией ОАО «КорСсис». Макаров так же указан в числе подозреваемых, но и на сей раз остался вдалеке от удара, а вот Филатов сменил работу, семью и увлечения на камеру в московском СИЗО. Туда же отправили генерального директора ОАО «КорСсис» Станислава Милькина, финансового директора этой же компании Павла Тищенко, двух предпринимателей-белгородцев Александра Пивоварова и Алексея Зеленского. Следствие отвергало все попытки защиты оспорить правомерность предъявленного обвинения и тем более меру пресечения – задержание под стражей. Задержанных изолировали не только от мира, но и от встреч с родными, на судебные заседания водили в наручниках в сопровождении охраны с собаками.
Что расхитили?
За ответом на этот вопрос мы обратились к Вячеславу Цымбалу, адвокату, взявшему на себя защиту Виктора Филатова. Что представляет собой ход следствия, Вячеслав Каленикович прокомментировал довольно категорично.
Моя точка зрения по делу следующая: во-первых, я со всей ответственностью могу заявить, что это дело носит чисто заказной характер. Как началось это дело? Каким образом оно возникло? Почему следствие началось в 2013 году по обстоятельствам 2006-2010 годов? Начать надо с вопроса: в каком состоянии общество «МРСК Центра», которое возглавлял Макаров как генеральный директор, было сдано им, когда он по собственному желанию (я подчёркиваю, по собственному желанию) не продлил свой трудовой договор и перешёл на другую работу. Самая существенная деталь – финансовое состояние «МРСК Центра». Чистая прибыль за 2010 год (а это год, которым замыкается обвинение) составила около 5 млрд рублей. Это подтверждается как годовыми отчётами компании, так и заключениями авторитетных аудиторских фирм.
Но вот в 2013 году «МРСК Центра» возглавил доктор юридических наук, автор 32 работ по уголовному праву Исаев Олег Юрьевич. Прибыль на конец 2013 года составила около 300 млн рублей. Возможно, это стало одной из причин возникновения уголовного дела, цель которого была в том, чтобы отвести удар от плачевных результатов деятельности нового руководства.
Вячеслав Цымбал
адвокат, член коллегии адвокатов «Московский юридический центр» и Московской адвокатской палаты, Почётный адвокат России
По версии следствия, расхищение средств крупной энергокомпании состоялось в результате заключения договоров на оказание ряда услуг с сервисной компанией ОАО «Корпоративные сервисные системы» («КорСсис»).
Что же это за компания? Попросту говоря, это то, что осталось от дореформенного «Белгородэнерго». Напомним, что в процессе реформы энергетики, инициированной командой Чубайса в нулевых, энергетические предприятия должны были разделиться по видам деятельности (Соглашение о реформировании Белгородской энергосистемы было подписано губернатором Евгением Савченко и Председателем РАО ЕЭС России Чубайсом в 2003 году). Ранее региональные энергокомпании работали по всем направлениям сразу, то же АО «Белгородэнерго» включало в себя структуры, занимающиеся транспортом электро- и теплоэнергии, генерацию и сбыт. Заданный Евгением Макаровым уровень управления (с 1997 по 2004 год он возглавлял «Белгородэнерго», откуда и был приглашён в Москву) и его личная увлечённость высокими технологиями уже тогда вывели белгородскую энергокомпанию в число наиболее эффективных. Согласно программе реформирования, в 2004 – 2005 годах путём выделения были образованы акционерные общества «Теплоэнергетическая компания», «Белгородская сбытовая компания» и ОАО «Электросетевая компания». А всё, что работало на обслуживание этих структур (в частности, бухгалтерия, казначейство и IT-блок с базой современнейшего оборудования, сервисами, программным обеспечением), осталось в «Белгородэнерго», которое для понятности переименовали в «Корпоративные сервисные системы», ну а бренд «Белгородэнерго» закрепили за электросетевой компанией. Как можно догадаться, единовременно в каждую из структур набрать нужное количество новых специалистов было непросто, а те, что есть, на три делятся плохо. Поэтому создание компании, главная задача которой – сохранить наработанную годами компетенцию по обслуживанию энергетической отрасли, видится вполне разумным шагом. Белгородский проект реформирования с выделением сервисной компании первым среди региональных энергосистем получил одобрение правления РАО ЕЭС России, Совета директоров РАО ЕЭС России и Межведомственной комиссии Правительства РФ. В дальнейшем этот опыт масштабировался в других регионах МРСК Центра. Такое решение было, очевидно, экономически выгодно и новым компаниям, которые не только отстраивали в ту пору свою основную деятельность, но и обязаны были создать эффективную, привлекательную для потенциальных инвесторов финансово-экономическую базу, не отяжелённую лишними затратами.
Что получается? Дело в том, что сумма «растраты» – 241 миллион, это сумма, на которую АО «КорСсис» оказал филиалу «МРСК Центра» – «Курскэнерго» услуги по договорам за 2008 – 2010 гг. Материалы уголовного дела, я заявляю совершенно официально и определённо, подтверждают следующие обстоятельства: договоры были заключены в точном соответствии с действующим законодательством, директор «Курскэнерго» Александр Пилюгин дал категорические показания на следствии в том, что все договоры между филиалом «Курскэнерго» и «КорСсис», которые ему предъявил следователь, были заключены на основании решений закупочных комиссий, утверждены советами директоров, все договоры выполнены качественно, в срок, и никаких претензий со стороны филиала нет. Все договоры оплачены, акты выполненных работ подписаны.
Более того, первый заместитель гендиректора ОАО «МРСК Центра» К. А. Михайлик на запрос следователя Степанова выслал ему 1 июля 2015 года письмо, в котором указал следующее: «Услуги по договорам были оказаны в указанный срок, в полном объёме и надлежащем качестве, поэтому договоры прекратили своё действие 13.10.2010 г. в связи с их исполнением сторонами». Вся достоверность и обоснованность договоров аутсорсинга между «Курскэнерго» и «КорСсис» подтверждается целым рядом свидетельских показаний и документов. Вывод: все договоры реальны, заключены на основании законных и конкретных решений и являются возмездными. В этой связи отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 160 УК РФ, так как растрата носит прежде всего безвозмездный характер! Предъявить растрату следствие могло бы только в том случае, если бы действительно смогли установить, что имела место оплата фиктивных договоров, по которым работа не проводилась, а оплата сделана!
Вячеслав Цымбал
адвокат, член коллегии адвокатов «Московский юридический центр» и Московской адвокатской палаты, Почётный адвокат России
На вершину преступного мира
Статья 160 УК РФ так же развеялась в воздухе, как и предыдущая 201-ая. Но пути назад нет, и надо что-то делать. К тому же безрезультатно завершается 12-месячный срок заключения под стражей, и надо или выходить на обвинение, или… вменить новую, более тяжкую статью — «Организация преступного сообщества».
В чём заключается существо предъявленного обвинения? Как утверждает следствие, Макаров и Филатов создали преступное сообщество, куда вошли два преступных подразделения, которые возглавили: одно – Милькин и Тищенко, второе – Зеленский и Пивоваров.
Обращает на себя внимание такой факт: возбуждая уголовное дело по ст. 201 УК РФ, следователь указал, что был предварительный сговор между Макаровым и Милькиным; когда не удалось предъявить обвинение в злоупотреблении по службе, а было предъявлено обвинение в растрате (ст. 160 УК РФ), следователь указал, что имела место преступная группа, но вот когда истёк 12-месячный срок задержания под стражей, а это исключительное обстоятельство, и нужно было любой ценой удержать всех обвиняемых в заключении, для усиления тяжести обвинения появилось утверждение следователя, что уже действовала не просто преступная группа, а преступное сообщество, так сказать, высшая ступенька в иерархии преступного мира, и подозреваемым вменили ст. 210 УК РФ.
Это обвинение по своей сути абсурдно и не имеет под собой никакой основы, доказательств и других необходимых признаков для состава этого преступления. Следователь поступил очень просто: описывая в обвинительном заключении и в соответствующем постановлении этот состав преступления, он просто переписал комментарии к статье в УК РФ под редакцией председателя Верховного Суда РФ В. М. Лебедева. Защита постарается доказать в суде необоснованность этого обвинения.
Это вопрос, возникающий с самого начала истории. Как мы уже знаем, в начале расследования, где виновными следствие называло гендиректоров двух акционерных компаний, Филатов привлекался как свидетель. Хотя, по словам Цымбала, в заявлении г-на Исаева фигурирует просьба привлечь в качестве обвиняемого и Филатова, но следствие так и не смогло этого сделать. Далее абсурдность обвинения становится всё более очевидной. По мнению адвоката, Филатов для следствия – заменяющая Макарова фигура, остальные лица необходимы для поддержания мифа о преступном сообществе.
В материалах дела подробно описаны полномочия Макарова и Милькина как гендиректоров компаний. Предположения насчёт остальных фигурантов тоже присутствуют. Но что касается Филатова, следствию явно не хватает фантазии.
Во всех официальных документах, в том числе в главном документе обвинения – обвинительном заключении – о Филатове имеются только три фразы. Конкретная преступная деятельность Филатова В. И. описана следующим образом: «Под контролем Филатова и Макарова», «По указанию Филатова и Макарова», «Под руководством Филатова и Макарова», и это неслучайно. Само обвинение сформулировано ещё «детальнее»: «в неустановленном месте и неустановленных обстоятельствах Макаров предложил Филатову создать преступное сообщество, а при неустановленных обстоятельствах Филатов дал на это согласие». И вот по такому абсурду пять человек уже более полутора лет находятся под стражей! Вячеслав Цымбал адвокат, член коллегии адвокатов «Московский юридический центр» и Московской адвокатской палаты, Почётный адвокат России
Добавим, что Виктор Филатов находился в статусе, равном статусу любого директора филиала, в том числе Александра Пилюгина, возглавлявшего соседний филиал «Курскэнерго»; не находился ни в каких должностях в ОАО «КорСсис» и никак не мог повлиять на процесс заключения каких-либо договоров или на стоимость услуг по ним.
Если два руководителя – Макаров и Милькин – каждый в своём АО располагали определённой полнотой власти, то зачем им был нужен Филатов в случае, когда они между собой решили совершить преступление и украсть деньги Курскэнерго?. Вячеслав Цымбал адвокат, член коллегии адвокатов «Московский юридический центр» и Московской адвокатской палаты, Почётный адвокат России
На этот и многие другие вопросы следствие ответа не дало.
Лабиринты следствия
В то время, когда пятеро человек сидят в камерах СИЗО с представителями, более приближенными к криминальному миру, чем они сами, а один подозреваемый просто не рискует вернуться на родину, пока над ним висит дамоклов меч обвинения, следствие почему-то постоянно путается в показаниях.
Защита резонно пытается понять: так какая же сумма является окончательной в качестве причинённого ущерба? К заявлению О. Исаева, направленного им в отдел «П» СЭБ ФСБ России и по которому в дальнейшем было возбуждено уголовное дело, в доказательство растраты было приложено заключение частной аудиторской компании. Эта компания и установила сумму ущерба в размере 880 млн руб. Правда, к этому заключению у защиты появилось много вопросов, поэтому была инициирована встречная проверка документа, на который инициаторы расследования опирались, как на основной аргумент. В результате адвокатского запроса была проведена экспертиза заключения, представленного «МРСК Центра». Неудивительно, что проверка, которая должна была оценить результаты финансовой деятельности крупного межрегионального предприятия за несколько лет, проведённая за четыре дня частной фирмой согласно договору, датированному двумя месяцами позже самой проверки, без соответствующего ознакомления с бухгалтерской отчётностью, специалистами, не имевшими статуса аудиторов, была характеризована как обладающая признаками заведомо ложного аудиторского заключения. В приобщении к делу рецензии аудиторской компании защите было отказано.
На протяжении всего времени предварительного следствия все ходатайства защиты об истребовании дополнительных документов и приобщении их к делу, о назначении дополнительных экспертиз, в том числе и в государственном Центре судебных экспертиз, о дополнительных допросах, о приобщении заключений специалистов, следователем Степановым были отклонены. Вячеслав Цымбал адвокат, член коллегии адвокатов «Московский юридический центр» и Московской адвокатской палаты, Почётный адвокат России
Единственная экспертиза, приобщённая к делу, – именно та, что была предоставлена г-ном Исаевым. Как мы знаем, сумма в ней – 880 млн. Но по статье 160 фигурировала сумма 241 млн, и по статье 210 никакой корректировки в процессе следствия сделано не было. Зато сумма арестованного имущества ОАО «КорСсис» превышает 1,5 млрд рублей. В деле есть документ, в котором указана сумма ущерба свыше 3 млрд рублей (точнее 3 млрд 558 млн 393 тыс 335 рублей), правда, ни официального постановления о том, что имеется такая сумма ущерба, ни постановления, что МРСК Центра является потерпевшим и гражданским истцом на эту сумму, нет. Как получена эта цифра, приходится только догадываться. Ясно только, что для обоснования ареста всего имущества сумма ущерба в 241 миллион недостаточно велика, вот и приходится следствию «жонглировать» цифрами.
Чтобы понять, откуда такой интерес к собственности «КорСсис», достаточно знать, что в числе активов компании – коммерческая недвижимость, в том числе и здание, где на правах арендатора находится управление филиала «МРСК Центра» – «Белгородэнерго». Кроме того, есть многолетняя и безуспешная тяжба «МРСК Центра», не желающей вовремя и в полном объёме оплачивать аренду собственнику недвижимости. Совпадение?
«Я с адвокатами не разговариваю»
Такой ответ получил Вячеслав Цымбал – адвокат с 60-летним стажем, от следователя С. Степанова, возглавившего следственную группу СК РФ по расследованию этого дела, во время телефонного разговора.
До настоящего времени я не имел чести его видеть воочию и лично с ним не знаком. Я считаю, что так себя не должен вести квалифицированный объективный профессионал, тем более следователь, который не заинтересован в деле. Вячеслав Цымбал адвокат, член коллегии адвокатов «Московский юридический центр» и Московской адвокатской палаты, Почётный адвокат России
Не пожелал следователь общаться и с другими представителями защиты. Всё время расследования общение защиты и следствия было похоже на разговор глухого с немым. Господин Степанов на все просьбы, обращения и ходатайства адвокатов и самого Филатова неизменно отвечал отказом. Зато следствие очень оперативно решало вопросы с приобщением к делу любых документов со стороны «потерпевшего». Не менее оперативно решается вопрос об аресте имущества «КорСсис» – всего 20 минут судебного заседания, и просьба следователя Степанова, предоставленная буквально накануне вечером в Басманный суд, становится постановлением об аресте собственности на 1,5 млрд рублей.
Все это подтверждает явную заинтересованность следователя по делу. Обращает на себя внимание и тот факт, что следователь Степанов возбудил уголовное дело на основании заявления г-на Исаева, в котором он ссылается на некую информацию, полученную им от СЭБ ФСБ. Но почему-то нигде в материалах дела эта «информация», или хотя бы упоминание о ней и её содержании, не имеется. Здесь я вижу профессиональную дальновидность Исаева как юриста с многолетним стажем. Ссылка на некую информацию освободит его от ответственности, в случае если дело получит неожиданный ход. Вячеслав Цымбал адвокат, член коллегии адвокатов «Московский юридический центр» и Московской адвокатской палаты, Почётный адвокат России
Лозунги и девизы
По мнению Вячеслава Цымбала, следствие слишком увлеклось популистскими заявлениями. Пользуясь тем, что энергетика – стратегическая отрасль экономики, в заявлении Олега Исаева указываются необратимые последствия причинённого энергопредприятию ущерба, которые якобы выражаются в росте энерготарифов и провоцируют недовольство населения. Эти аргументы легко опровергаются путём простейших сопоставлений данных. Известно, что все обоснованные затраты, которые несёт энергопредприятие в процессе своей деятельности, после утверждения региональной комиссией по тарифам и ценам (государственная структура), попадают в тариф. В случае с затратами на услуги, оказываемые «КорСсис» энергетической компании, работает тот же механизм. Запросы, отправленные адвокатами в региональные комиссии по тарифам, дали исчерпывающий ответ на этот вопрос. Суммы, которые следствие считает растратой, были практически в полном объёме включены в местные тарифы на электроэнергию, электросетевая компания, по сути, компенсировала свои затраты. Вот только никакого роста тарифов, а тем более никакого недовольства населения не было.
Дело Белгорода
Настоящим прорывом в ходе следствия считает перенос рассмотрения дела по подсудности в Белгород ещё один адвокат Филатова Владимир Горелик. Напомним, что это решение было принято Мосгорсудом 9 февраля 2017 года. «МРСК Центра» были предприняты попытки оставить дело в Москве. Аргументация со стороны подавших апелляции на решение суда первой инстанции прокуратуры и «МРСК Центра» была удивительно, почти слово в слово, схожа, и основывалась она на том, что именно к Москве имеют отношение противоправные действия преступного сообщества, здесь находятся самые важные свидетели, средства перечислялись отделениями банков, находящимися в Москве.
Очевидные шероховатости этих заявлений были в полной мере опровергнуты как адвокатами, так и самими подозреваемыми. Как известно, статус того или иного свидетеля может определить только суд на основании представленных материалов. Но почему в этом случае важность свидетелей со стороны обвинения должна быть учтена, а свидетелей со стороны защиты – нет? А как подчеркнул Вячеслав Цымбал, подавляющее число свидетелей – жители Белгородской, иногда Курской областей. Понятно, что обеспечить их явку в заседание в Москве будет намного сложнее, чем в Белгороде (только адвокатами Филатова были опрошены и пофамильным списком предложены для включения в обвинительное заключение показания нескольких десятков человек). Ни один из подозреваемых (кроме Е. Макарова) не имел рабочего места в Москве, а деньги, как остроумно заметил в своём слове Станислав Милькин, могли перечисляться через Bank of America, и что же, в этом случае рассмотрение дела надо было бы перевести в Америку?
По мнению всех адвокатов, суд принял взвешенное и законное решение, которое позволит обеспечить право на защиту всех обвиняемых.
Кто виноват, кто прав, надеемся, решит суд. Но пока приходится признать, что ни на один вопрос следствие не дало однозначного ответа. Очевидно, что следствие велось «до последней капли крови», потому что за все совершённые ошибки в другом случае придётся платить ценой своей профессиональной репутации и, возможно, должностью. История с белгородскими энергетиками не единственная, а это значит, что реформа энергетики дала свои «плоды» и энергопредприятия стали площадками для бизнес-разборок разного масштаба. Экономика вытесняет из профессии специалистов, ставших успешными менеджерами, не потому, что удачно отжимали прибыль, а потому, что делали своё дело на совесть и получали результат, согласно известному правилу честного бизнеса: «Сделай качественный товар, а деньги придут сами собой».