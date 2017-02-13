Вячеслав Цымбал: Дело Филатова носит заказной характер

Что же это за компания? Попросту говоря, это то, что осталось от дореформенного «Белгородэнерго». Напомним, что в процессе реформы энергетики, инициированной командой Чубайса в нулевых, энергетические предприятия должны были разделиться по видам деятельности (Соглашение о реформировании Белгородской энергосистемы было подписано губернатором Евгением Савченко и Председателем РАО ЕЭС России Чубайсом в 2003 году). Ранее региональные энергокомпании работали по всем направлениям сразу, то же АО «Белгородэнерго» включало в себя структуры, занимающиеся транспортом электро- и теплоэнергии, генерацию и сбыт. Заданный Евгением Макаровым уровень управления (с 1997 по 2004 год он возглавлял «Белгородэнерго», откуда и был приглашён в Москву) и его личная увлечённость высокими технологиями уже тогда вывели белгородскую энергокомпанию в число наиболее эффективных. Согласно программе реформирования, в 2004 – 2005 годах путём выделения были образованы акционерные общества «Теплоэнергетическая компания», «Белгородская сбытовая компания» и ОАО «Электросетевая компания». А всё, что работало на обслуживание этих структур (в частности, бухгалтерия, казначейство и IT-блок с базой современнейшего оборудования, сервисами, программным обеспечением), осталось в «Белгородэнерго», которое для понятности переименовали в «Корпоративные сервисные системы», ну а бренд «Белгородэнерго» закрепили за электросетевой компанией. Как можно догадаться, единовременно в каждую из структур набрать нужное количество новых специалистов было непросто, а те, что есть, на три делятся плохо. Поэтому создание компании, главная задача которой – сохранить наработанную годами компетенцию по обслуживанию энергетической отрасли, видится вполне разумным шагом. Белгородский проект реформирования с выделением сервисной компании первым среди региональных энергосистем получил одобрение правления РАО ЕЭС России, Совета директоров РАО ЕЭС России и Межведомственной комиссии Правительства РФ. В дальнейшем этот опыт масштабировался в других регионах МРСК Центра. Такое решение было, очевидно, экономически выгодно и новым компаниям, которые не только отстраивали в ту пору свою основную деятельность, но и обязаны были создать эффективную, привлекательную для потенциальных инвесторов финансово-экономическую базу, не отяжелённую лишними затратами.