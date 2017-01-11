Аудиторию Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области» открыли в НИУ «БелГУ»

Весь прошлый 2016 год мы с вами прожили под знаменем 140-летия университета. Мы посвятили весь год празднованию этой даты. У нас было много мероприятий. Мы достойно отметили 140-летие. А сегодня мы ставим заключительный аккорд. Мы хотели это сделать в декабре, в годовщину, но у нас не получилось. По старому стилю ещё три дня до нового года, поэтому будем считать, что открытие происходит ещё в 2016 году.Олег Полухинректор НИУ «БелГУ»