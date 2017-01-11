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Posted 11 января 2017, 14:43

Published 11 января 2017, 14:43

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Аудиторию Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области» открыли в НИУ «БелГУ»

11 января 2017, 14:43
Торжественное открытие состоялось сегодня, 11 января, с участием ректора Белгородского госуниверситета Олега Полухина и председателя президиума Ассоциации Василия Потрясаева.

Новая 18-я тематическая аудитория Белгородского государственного университета находится в 14-м корпусе. Её номер – 307. Аудитория выделяется в длинном коридоре третьего этажа: в отличие от остальных деревянных дверей её двери серые, пластиковые с матовыми стёклами.

Весь прошлый 2016 год мы с вами прожили под знаменем 140-летия университета. Мы посвятили весь год празднованию этой даты. У нас было много мероприятий. Мы достойно отметили 140-летие. А сегодня мы ставим заключительный аккорд. Мы хотели это сделать в декабре, в годовщину, но у нас не получилось. По старому стилю ещё три дня до нового года, поэтому будем считать, что открытие происходит ещё в 2016 году.Олег Полухинректор НИУ «БелГУ»

Аудитория станет практико-ориентирующей, считают преподаватели БелГУ. Она мультимедийная, в ней оборудован кондиционер и установлены семь тематических стендов. Они рассказывают о символике России, об истории Ассоциации, в том числе о приоритетных направлениях и проектах организации.

Знаменательно, что аудитория открывается в начале года. Думаю, что эта традиция уже прижилась в университете, много аудиторий по направлениям открыто здесь. Это профессиональная подготовка специалистов по любым направлениям. Это имеет большое значение, чтобы хоть и теоретически, но прикоснуться к практике.Василий Потрясаевпредседатель президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области», председатель Белгородской областной Думы

В этой аудитории уже со следующего понедельника будут идти лекции и практические занятия. Кроме того, здесь же будут проходить мастер-классы от приглашённых гостей.

Ассоциация была создана в 2006 году, а Олег Николаевич как раз занимался её созданием. Мы с университетом сотрудничаем четвёртый год. Я надеюсь, что мы и в этом году продолжим работу по проектной деятельности. В конце года многие студенты Института государственного и муниципального управления делают спецпроекты, мы работаем с муниципальным образованием, то есть они присылают нам запросы, студенты готовят дипломные работы, проекты. Мы обеспечиваем им практику в муниципальных образованиях, и лучшие студенты безболезненно устраиваются на работу в администрации муниципальных образований.Татьяна Бочароваисполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области»

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#Новости#БелГУ#Новая аудитория#Елена Свиридова#Город
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