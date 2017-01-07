Сотни горожан прошли Крестным ходом в Рождество Христово в Белгороде

На Соборной площади стоит храм-часовня в честь равноапостольного великого князя Владимира, а рядом с ней вертеп, где богомладенец Христос символично изображён для того, чтобы мы знали вершину своей истории, вершину своей любви и вершину своей человечности. Потому что Христос каждый раз рождается, чтобы мы с вами не потеряли образ и подобие Божие, чтобы не потеряли милосердие как главную линию жизни, потому что в нашей жизни много соблазнов, много страстей и разделений, а мы, христиане, должны преодолеть это любовью. Иоанн митрополит Белгородский и Староосколький