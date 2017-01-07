Сотни горожан прошли Крестным ходом в Рождество Христово в Белгороде

В день, когда по юлианскому календарю православные верующие по всему миру празднуют Рождество Христово, убранство соборов и храмов особенное – они украшены еловыми ветками и гирляндами, а напротив их входов – вертеп, иллюстрирующий момент рождения Христа.
На Соборной площади стоит храм-часовня в честь равноапостольного великого князя Владимира, а рядом с ней вертеп, где богомладенец Христос символично изображён для того, чтобы мы знали вершину своей истории, вершину своей любви и вершину своей человечности. Потому что Христос каждый раз рождается, чтобы мы с вами не потеряли образ и подобие Божие, чтобы не потеряли милосердие как главную линию жизни, потому что в нашей жизни много соблазнов, много страстей и разделений, а мы, христиане, должны преодолеть это любовью. Иоанн митрополит Белгородский и Староосколький
Рождественское богослужение сегодня ночью прошло во всех храмах: в городских и сельских. Глава Белгородской митрополии – митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн – традиционно совершил торжественную службу в Спасо-Преображенском соборе Белгорода. Она длилась 4,5 часа. Её посетили несколько сотен белгородцев.
Сегодняшним утром прошло ещё одно праздничное богослужение – преимущественно для тех, кто не смог посетить всенощное бдение. А затем православные белгородцы прошли Крестным ходом от Спасо-Преображенского собора к Соборной площади. Возглавили шествие главы белгородских епархий: митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, епископ Губкинский и Грайворонский Софроний и епископ Валуйский и Алексеевский Савва. В этот важный день они были одеты в праздничные серебряные облачения.
На площади владыки провели молебен. В его завершение настоятель Преображенского собора протоиерей Олег Кобец прочёл Рождественское послание главы Белгородской митрополии митрополита Белгородского и Староосколького Иоанна, а затем владыка лично обратился к своей пастве.
Всех вас, возлюбленные братья и сестры, поздравляю с богоспасительным праздником – с Рождеством Христовым! Я прежде всего молитвенно желаю вам крепости духовной и физической, радости в каждом сердце и в каждом доме, мира между близкими вам людьми и со всеми теми людьми, которые встречаются на вашем жизненном пути. Берегите этот драгоценный мир, в котором мы живём, не дайте разорить наше внутреннее единение, которое сложилось на святом Белогорье. Это главное достояние всех нас, это делает нас единой семьёй, единым народом. Иоанн митрополит Белгородский и Староосколький
После богослужения на Соборной площади начался концерт с участием творческих коллективов области.
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