Евгений Савченко: Благодаря Белгородскому госуниверситету создана высокообразованная Белгородчина

Posted 23 сентября 2016, 15:12
Published 23 сентября 2016, 15:12
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Гостей праздника приветствовал ректор БелГУ Олег Полухин. Он напомнил, что юбилей венчает собой череду масштабных мероприятий.
Сегодня наш университет входит в ассоциацию сорока ведущих вузов России. По основным показателям развития научной, образовательной деятельности мы уверенно входим в топ-20 лучших российских вузов. Нам сегодня по плечу любые задачи, и мы готовы к новым свершениям. Олег Полухин ректор Национального исследовательского университета «БелГУ»
Глава вуза напомнил, что выпускники учебного заведения достойно зарекомендовали себя во всех отраслях экономики страны и зарубежья.
Я хочу поблагодарить за труд, за любовь к своему университету, к профессии научно-педагогический состав, студенческий коллектив, который сегодня учится, преподаёт и работает в вузе. Именно благодаря вам, дорогие друзья, мы достигли в последние годы показателей, которыми по праву можно гордиться. Олег Полухин ректор Национального исследовательского университета «БелГУ»
От правительства области юбиляров поздравил губернатор Евгений Савченко. Он отметил, что за 140 лет университет прошёл славный образовательный путь. Из небольшого провинциального учительского института вуз вырос до небывалых высот, стал национальным исследовательским вузом, вошёл в университетскую элиту страны.
Во многом благодаря университету создана высокообразованная Белгородчина. Накоплен её мощный интеллектуальный потенциал, который нашёл блестящее отражение в социально-экономическом развитии области. Университет является ведущей региональной кузницей кадров, которая ежегодно выпускает более 5000 специалистов, готовит профессионалов почти по 300 специальностям. Евгений Савченко губернатор Белгородской области
Глава региона отметил важную роль университета в инновационном развитии области и России. Десятки инновационных предприятий, созданных в БелГУ, внедряют достижения науки в производство. Многие разработки белгородских учёных при этом не имеют аналогов в мире.
Вуз укрепляет свои позиции на отечественном и международном рынке образовательных услуг. География обучающихся охватывает все регионы России и 79 стран мира. Из года в год университет повышает свой статус в престижных отечественных и международных рейтингах. Его стремительное развитие стало возможным благодаря грамотно выстроенной стратегии, самоотверженному труду руководства и профессорско-преподавательского состава. Евгений Савченко губернатор Белгородской области
Евгений Савченко отметил заслуги университета медалью «За заслуги перед землёй Белгородской» I степени. Награда была вручена Олегу Полухину.
БелГУ занимает 17-е место в топе-20 лучших вузов страны по направлению «Развитие науки и инноваций». Учёные университета разработали многочисленные инновационные технологии, которые успешно конкурируют со многими зарубежными аналогами. В последние годы объём выполняемых учёными вуза научно-исследовательских и конструкторских работ вырос в два раза. На протяжении двух лет он превышает миллиард рублей в год.
В адрес белгородского вуза поступили сотни поздравлений. В частности, добрые слова напутствия юбилярам направили полномочный представитель президента России Александр Беглов, глава Минобрнауки Ольга Васильева, ректор МГУ Виктор Садовничий, ректор российского Университета дружбы народов Владимир Филиппов.
Белгородский госуниверситет – член ассоциации ведущих вузов России, член Международной ассоциации университетов, базовый вуз сетевого университета Шанхайской организации сотрудничества. В нём обучается свыше 22 тыс. студентов. Около 2,5 тыс. из них – иностранцы. Университет входит в топ-10 российских вузов по количеству обучающихся иностранных граждан.
По словам председателя областной Думы Василия Потрясаева, сотрудниками и выпускниками БелГУ пишется летопись культуры, просвещения Белгородской области. К вузу имеет отношение каждая белгородская семья.
В аппарате и управлении областной Думы трудятся 65 % выпускников университета. Если обратить внимание на экономику, другие сферы деятельности, там процент будет не меньше. Василий Потрясаев председатель областной Думы
В стенах университета действуют 22 студенческих объединения, Молодёжный культурный центр, 16 творческих коллективов. Среди студентов и выпускников вуза – около 40 победителей и участников спортивных чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр. В том числе – шесть олимпийских чемпионов. В вузе открыт единственный в России социально-теологический факультет, функционирует храм Архангела Гавриила, духовно-просветительский центр митрополита Макария (Булгакова).
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн поздравил всех присутствующих с присвоением социально-теологическому факультету БелГУ имени митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова). Решение об этом было принято 19 сентября на заседании учёного совета вуза.
Архангел Гавриил принёс добрую весть Пресвятой Богородице. И задача каждого выпускника – приносить в этот мир добрую весть, облечённую в знания, умения. Эта весть будет созидать, просвещать, строить нашу Отчизну. Иоанн глава Белгородской и Старооскольской митрополии
Владыка по благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла вручил Олегу Полухину медаль митрополита Московского и Коломенского (Булгакова).
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