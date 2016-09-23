Евгений Савченко: Благодаря Белгородскому госуниверситету создана высокообразованная Белгородчина

БелГУ занимает 17-е место в топе-20 лучших вузов страны по направлению «Развитие науки и инноваций». Учёные университета разработали многочисленные инновационные технологии, которые успешно конкурируют со многими зарубежными аналогами. В последние годы объём выполняемых учёными вуза научно-исследовательских и конструкторских работ вырос в два раза. На протяжении двух лет он превышает миллиард рублей в год.