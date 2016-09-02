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Posted 2 сентября 2016, 11:08

Published 2 сентября 2016, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Память о философе Николае Страхове увековечили в Белгороде

2 сентября 2016, 11:08
Именная мемориальная доска располагается на историческом здании социально-теологического факультета НИУ «БелГУ».

Торжественная церемония открытия прошла в День знаний. Мемориальную доску представили четыре лучших студента факультета и ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин.

Николай Страхов – известный философ и просветитель, уроженец Белгорода. На базе Белгородского госуниверситета есть бибилотека-музей его имени. Сейчас её переносят в здание социально-теологического факультета.

Белгородчина последовательно возвращает память об исторических личностях, уроженцах нашего края. Ежегодно на жилых домах, административных зданиях появляются мемориальные знаки, увековечивающие память выдающихся земляков. Каждая мемориальная доска – это не только дань памяти, это архитектурно-скульптурное произведение, своеобразный памятник искусства. Они своего рода экспонаты большого музея под открытым небом. Сергей Курганский начальник управления культуры Белгородской области

Открытие мемориальной доски решили приурочить сразу к нескольким датам – 15-летию со дня образования социально-теологического факультета и 140-летию НИУ «БелГУ».

Некоторое время назад мы задались такой мыслью: а не следует ли нам попытаться возродить артефакты, исторические события, возродить память о тех личностях, которые творили и жили в Белгороде в период становления и развития учительского института, как тогда назвался наш университет. Была разработана целая программа, которая поддержана митрополией и владыкой Иоанном, поддержана учёным советом. Плоды этой программы вы видите сегодня. Олег Полухин ректор НИУ «БелГУ»

Помимо этого в социально-теологическом факультете планируется создать духовно-мемориальный центр, посвящённый митрополиту Макарию Булгакову. Работы по его строительству уже подходят к концу.

Также идёт историческая реконструкция библиотеки-музея, в котором планируют воссоздать кабинет Страхова.

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#Новости#Социально-теологический факультет белгу#Мемориальная доска#Валерия#Общество
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