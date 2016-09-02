Память о философе Николае Страхове увековечили в Белгороде

Некоторое время назад мы задались такой мыслью: а не следует ли нам попытаться возродить артефакты, исторические события, возродить память о тех личностях, которые творили и жили в Белгороде в период становления и развития учительского института, как тогда назвался наш университет. Была разработана целая программа, которая поддержана митрополией и владыкой Иоанном, поддержана учёным советом. Плоды этой программы вы видите сегодня. Олег Полухин ректор НИУ «БелГУ»