III тур чемпионата России по пляжному гандболу начался в Белгороде

В соревнованиях принимают участие шесть ведущих мужских команд страны: «Екатеринодар» г. Краснодар, «Динамо-Виктор» г. Ставрополь, «Спартак» г. Черкесск, «Технолог-Спартак» г. Белгород, «Кубань» Павловский район, «Спартак РИФЫ».