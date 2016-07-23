III тур чемпионата России по пляжному гандболу начался в Белгороде

В соревнованиях принимают участие шесть ведущих мужских команд страны: «Екатеринодар» г. Краснодар, «Динамо-Виктор» г. Ставрополь, «Спартак» г. Черкесск, «Технолог-Спартак» г. Белгород, «Кубань» Павловский район, «Спартак РИФЫ».
Несмотря на плохую погоду спортсмены мужественно сражали за возможность попасть в первую восьмёрку чемпионата страны.
Результаты первого дня соревнований таковы:
«Екатеринодар» – «Кубань» 2:0
«Динамо-Виктор» – «Спартак» 2:0
«Кубань» – «Технолог-Спартак» 0:2
«Спартак» – «Спартак – РИФЫ» 2:0
«Екатеринодар» – «Динамо-Виктор» 2:1
«Спартак» – «Технолог-Спартак» 0:2
«Екатеринодар» – «Спартак – РИФЫ» 2:0
«Динамо-Виктор» – «Кубань» 2:0.
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