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III тур чемпионата России по пляжному гандболу начался в Белгороде

23 июля 2016, 22:59
23 июля на базе спорткомплекса БГТУ имени В. Г. Шухова состоялось открытие III тура 15-го чемпионата России по пляжному гандболу 2016.

В соревнованиях принимают участие шесть ведущих мужских команд страны: «Екатеринодар» г. Краснодар, «Динамо-Виктор» г. Ставрополь, «Спартак» г. Черкесск, «Технолог-Спартак» г. Белгород, «Кубань» Павловский район, «Спартак РИФЫ».

Несмотря на плохую погоду спортсмены мужественно сражали за возможность попасть в первую восьмёрку чемпионата страны.

Результаты первого дня соревнований таковы:

«Екатеринодар» – «Кубань» 2:0

«Динамо-Виктор» – «Спартак» 2:0

«Кубань» – «Технолог-Спартак» 0:2

«Спартак» – «Спартак – РИФЫ» 2:0

«Екатеринодар» – «Динамо-Виктор» 2:1

«Спартак» – «Технолог-Спартак» 0:2

«Екатеринодар» – «Спартак – РИФЫ» 2:0

«Динамо-Виктор» – «Кубань» 2:0.

Фото автора

III тур чемпионата России по пляжному гандболу III тур чемпионата России по пляжному гандболу
III тур чемпионата России по пляжному гандболу III тур чемпионата России по пляжному гандболу
III тур чемпионата России по пляжному гандболу III тур чемпионата России по пляжному гандболу
III тур чемпионата России по пляжному гандболу III тур чемпионата России по пляжному гандболу
III тур чемпионата России по пляжному гандболу III тур чемпионата России по пляжному гандболу
III тур чемпионата России по пляжному гандболу III тур чемпионата России по пляжному гандболу
III тур чемпионата России по пляжному гандболу III тур чемпионата России по пляжному гандболу
III тур чемпионата России по пляжному гандболу III тур чемпионата России по пляжному гандболу
III тур чемпионата России по пляжному гандболу III тур чемпионата России по пляжному гандболу
III тур чемпионата России по пляжному гандболу III тур чемпионата России по пляжному гандболу
III тур чемпионата России по пляжному гандболу

#Новости#Пляжный гандбол#Валерия Ройко#Оксана Артемова#Спорт
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