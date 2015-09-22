Звукорежиссёры: взгляд из зала

У каждого профессионала есть свои истории. Григорий Бондаренко поделился своей: «У нас историй курьёзных полно! Они случаются почти на каждом концерте. Особенно на выездах. Но есть у меня любимая история… В пору моей работы в Центре музыкального искусства поехали мы в область с концертом. С нами – трио «Лир», ансамбль гитаристов и пара солистов. Мы поехали в какую-то далёкую деревню. У нас всё было расписано: что брать, что не брать. Оказалось, что концерт должен был начаться в пять вечера, но в селе доят коров, и зрители придут только тогда, когда загонят животных. Ко всему прочему в ДК покрасили полы, и зайти мы туда не могли. Музыканты не могут сидеть с инструментами почти при минусовой температуре на улице… Нам предложили сократить номера. Вся надежда осталась на солистов. Трио „Лир“ не смогли выступить, потому что в ДК нет пианино, программу не представить. Солист должен был взять проигрыватель для выступления. Подходит радостный, у него звёздный час… Достаёт мини-диск, а я говорю: „А на чём я крутить-то буду? На пальце что ли?“ В итоге, получился цыганский табор. Гитаристы отыграли, замёрзли, ушли… Спасла ситуацию виолончелистка из трио, которая пела украинские народные песни, играла на виолончели, но зрителей не впечатлило. И таких случаев много. Это сейчас мне так смешно, но там было не до смеха».