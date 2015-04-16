Ректор БелГУ включён в партийный список на выдвижение кандидатом в депутаты областной Думы

В своём вступлении Олег Полухин отметил, что общественная активность привела его в сферу политическая деятельности и государственной службы. Ректор НИУ «БелГУ» также подчеркнул, что во время работы первым заместителем губернатора области он не раз бывал в Валуйском районе, а потому хорошо знает его проблемы. Как ректор он ставит перед собой целью обеспечить молодёжь Белгородской области возможностью получить качественное образование и актуальную профессию, сообщает пресс-служба вуза.