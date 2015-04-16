Ректор БелГУ включён в партийный список на выдвижение кандидатом в депутаты областной Думы

Posted 16 апреля 2015, 11:18
Published 16 апреля 2015, 11:18
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Своих кандидатов в депутаты областной Думы единороссы Валуйского района определили предварительным внутрипартийным голосованием «Единой России».
Участниками праймериз стали шесть претендентов, которых выдвинули общественные организации района. Каждый из них выступил перед собравшимися в зале Дворца культуры Валуйки, представил себя и своё видение имеющихся в районе проблем и путей их решения.
По итогам тайного голосования представлять район в региональном законодательном собрании в пятый раз валуйчане доверили действующему депутату областной Думы, своему земляку Юрию Клепикову. А по спискам партии от района прошёл ректор НИУ «БелГУ», доктор политических наук, профессор Олег Полухин, кандидатуру которого предложил координационный совет профсоюзов города Валуйки и Валуйского района.
В своём вступлении Олег Полухин отметил, что общественная активность привела его в сферу политическая деятельности и государственной службы. Ректор НИУ «БелГУ» также подчеркнул, что во время работы первым заместителем губернатора области он не раз бывал в Валуйском районе, а потому хорошо знает его проблемы. Как ректор он ставит перед собой целью обеспечить молодёжь Белгородской области возможностью получить качественное образование и актуальную профессию, сообщает пресс-служба вуза.
Напомним, выборы, на которых будут избраны 50 депутатов Белгородской областной Думы, пройдут 13 сентября 2015 года.