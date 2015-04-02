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Posted 2 апреля 2015, 06:36

Published 2 апреля 2015, 06:36

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Студенческая Пасха в 2015 году пройдёт в Белгородском госуниверситете

2 апреля 2015, 06:36
Об этом рассказал ректор вуза Олег Полухин на ежегодной встрече студентов, сотрудников и преподавателей НИУ «БелГУ» с митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном.

В этот раз встреча была посвящена вопросам смысла жизни и сохранения традиционных ценностей.

Открывая мероприятие, ректор БелГУ Олег Полухин напомнил о том, что сотрудничество вуза с Белгородской митрополией длится уже много лет. Он также рассказал, что в этом году, 14 апреля, гостей традиционной областной студенческой Пасхи будет встречать Белгородский госуниверситет.

В ходе встречи митрополит обсудил со студентами темы внешней политики и роли религии в обществе, а также ответил на вопросы, поступившие через Интернет.

Владыка Иоанн затронул тему духовного самосовершенствования. А оценивая современность, он акцентировал внимание на необходимости помнить историю своей страны и сохранять традиции своего народа. Он призвал собравшихся больше общаться вживую, несмотря на технологический прогресс, и стремиться обрести основу жизни, чтобы чувствовать себя счастливыми.

Гости встречи также задали вопрос Олегу Полухину о дальнейшей судьбе направления философии и теологии социально-теологического факультета БелГУ, где сократилось количество мест из-за изменений в сфере образования на федеральном уровне. Ректор вуза пообещал найти решение проблемы.

Завершило встречу выступление Митрополичьего хора, исполнившего произведение «Да исправится молитва моя», музыку к которому написал владыка, рассказали в пресс-службе БелГУ.

Фото Артёма Яковчука

#Новости#Студенческая пасха#Владыка иоанн#Мария#Город
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