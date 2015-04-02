Студенческая Пасха в 2015 году пройдёт в Белгородском госуниверситете

Открывая мероприятие, ректор БелГУ Олег Полухин напомнил о том, что сотрудничество вуза с Белгородской митрополией длится уже много лет. Он также рассказал, что в этом году, 14 апреля, гостей традиционной областной студенческой Пасхи будет встречать Белгородский госуниверситет.