Студенческая Пасха в 2015 году пройдёт в Белгородском госуниверситете

Posted 2 апреля 2015, 06:36
Published 2 апреля 2015, 06:36
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В этот раз встреча была посвящена вопросам смысла жизни и сохранения традиционных ценностей.
Открывая мероприятие, ректор БелГУ Олег Полухин напомнил о том, что сотрудничество вуза с Белгородской митрополией длится уже много лет. Он также рассказал, что в этом году, 14 апреля, гостей традиционной областной студенческой Пасхи будет встречать Белгородский госуниверситет.
В ходе встречи митрополит обсудил со студентами темы внешней политики и роли религии в обществе, а также ответил на вопросы, поступившие через Интернет.
Владыка Иоанн затронул тему духовного самосовершенствования. А оценивая современность, он акцентировал внимание на необходимости помнить историю своей страны и сохранять традиции своего народа. Он призвал собравшихся больше общаться вживую, несмотря на технологический прогресс, и стремиться обрести основу жизни, чтобы чувствовать себя счастливыми.
Гости встречи также задали вопрос Олегу Полухину о дальнейшей судьбе направления философии и теологии социально-теологического факультета БелГУ, где сократилось количество мест из-за изменений в сфере образования на федеральном уровне. Ректор вуза пообещал найти решение проблемы.
Завершило встречу выступление Митрополичьего хора, исполнившего произведение «Да исправится молитва моя», музыку к которому написал владыка, рассказали в пресс-службе БелГУ.
Фото Артёма Яковчука