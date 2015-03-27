Белгородцам предлагают представить социальную рекламу ценностей солидарного общества

Авторский рекламный материал необходимо представить в графическом виде до 25 декабря 2015 года. Работы принимаются по 10 номинациям: «Белгородский стиль жизни», «Духовность и нравственность», «Творчество», «Любовь и семейные ценности», «Ценность общего дела и солидарность», «Традиции», «Созидание и трудолюбие», «Патриотизм», «Здоровый образ жизни» и «Дружба». Работы можно направить по электронной почте konkurs31so@mail.ru.