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Posted 27 марта 2015,, 14:43

Published 27 марта 2015,, 14:43

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородцам предлагают представить социальную рекламу ценностей солидарного общества

27 марта 2015, 14:43
Победителям выплатят денежные премии по 5000 рублей.

Участниками конкурса на разработку социальной рекламы «Ценности солидарного общества» могут стать как физические, так и юридические лица. Возрастных ограничений нет.

Авторский рекламный материал необходимо представить в графическом виде до 25 декабря 2015 года. Работы принимаются по 10 номинациям: «Белгородский стиль жизни», «Духовность и нравственность», «Творчество», «Любовь и семейные ценности», «Ценность общего дела и солидарность», «Традиции», «Созидание и трудолюбие», «Патриотизм», «Здоровый образ жизни» и «Дружба». Работы можно направить по электронной почте konkurs31so@mail.ru.

Итоги конкурса подведут 16 февраля 2016 года. Участники, завоевавшие первые места в каждой из номинаций, получат пять тыс. рублей. Обладателям вторых и третьих мест выплатят по три и две тысячи рублей соответственно, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Более подробную информацию можно узнать по телефону в Белгороде – (4722) 32-95-12.

#Новости#Общество#Социальная реклама#Мария#Солидарное общество
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