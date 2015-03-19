Екатерина Гурьева: Я ставлю себе цель оказаться в десятке сильнейших на Чемпионате мира по мотокроссу

Екатерина: Для меня чемпионат продолжится с 24 мая в Маттерли-Базин (Великобритания). В первенстве по женскому мотокроссу меньше этапов, чем в мужских классах. Всего шесть этапов, они совмещены с этапами мужского мотокросса: с первым этапом в Катаре, со вторым этапом в Таиланде, с седьмым этапом в Великобритании, с восьмым этапом во Франции, с десятым этапом в Германии и с тринадцатым этапом в Чехии. Конечно же, я очень жду европейских этапов. Не могу выделить какой- то определённый трек, так как раньше я на этих трассах не была. Но я рада, что там будет наш привычный климат, те условия, в которых мы тренировались.