Екатерина Гурьева: Я ставлю себе цель оказаться в десятке сильнейших на Чемпионате мира по мотокроссу

В 2015 году на Чемпионате мира по мотокроссу появилась пока единственная российская команда – BELOGORIE Russia Racing, в которую входят белгородцы Артём и Екатерина Гурьевы. Это прецедент в мире мотогонок, так как они дебютировали на MXGP сразу с набором очков.
Екатерина – мастер спорта России по мотоциклетному спорту, трёхкратный победитель Кубка России по мотокроссу среди женщин – выступает на Чемпионате в классе WMX, женском первенстве.
Артём – мастер спорта России по мотоциклетному спорту, бронзовый призёр Чемпионата России по мотокроссу 2014 года, участвует в заездах класса MX2. Если сравнивать с классами областных чемпионатов, то аналогичным можно назвать класс 125 куб. см с двухтактными двигателями и 250 куб. см – с четырёхтактными двигателями.
По результатам двух этапов Чемпионата мира, прошедших в Катаре и Таиланде, Артём Гурьев занимает 23-е место с семью очками, Екатерина Гурьева – 14-е место, она принесла команде 22 очка. По словам белгородских гонщиков, на следующих этапах они собираются заработать ещё больше очков и подняться вверх в таблице результатов – ближе к призовым местам.
ИА «Бел.Ру»: Артём, ты впервые принимаешь участие в Чемпионате мира, какие впечатления от соревнований?
Артём: Море впечатлений и эмоций. Это первый мой опыт на Чемпионате, я выступаю за команду, за российскую команду. А это значит, что у меня резко увеличился круг болельщиков. Думаю, вся Белгородская область болеет за свою команду и следит за нашими результатами. Зная, что бренд «Белогорье» теперь представлен и на Чемпионате мира по мотокроссу, чувствуешь большую, даже огромную ответственность – ведь только подумать, сколько белгородцев ждут от тебя побед. Вполне понятно, что это стимулирует, мне очень хочется лидировать в гонках, быть в заездах быстрее всех.
ИА «Бел.Ру»: Екатерина, ты уже участвовала однажды в подобных соревнованиях, в одном из этапов MXGP в Катаре. Это для тебя не дебют?
Екатерина Гурьева: Я приняла участие в гонке Гран-при Катара в прошлом году. К сожалению, участвовать в этапах Чемпионата дальше я не смогла – не было спонсорской поддержки на восстановление после ранее полученной травмы, на тренировки. Сегодня, благодаря созданию команды, поддержке Попечительского совета по развитию мотоциклетного спорта, который возглавил депутат облдумы Виктор Филатов, нас – целая команда, технически и физически способная выступать в заездах с гонщиками мирового уровня. Теперь, когда первые шаги сделаны, мы - первая и пока единственная российская команда на Чемпионате мира. Я счастлива и буду расти и двигаться дальше с BELOGORIE Russia Racing!
ИА «Бел.Ру»: Какие впечатления от Чемпионата мира – 2015?
Екатерина: Чувство вдохновения и желание расти дальше, добиваться высоких результатов. Я, конечно же, волновалась и чувствовала себя дебютанткой. Наверно, как и любой спортсмен перед такими серьёзными соревнованиями. Я верю в своего младшего брата. Его мечты начинают сбываться. Он стал первым из всех российских гонщиков, который заработал очки на первом же этапе Чемпионата мира в своей жизни.
ИА «Бел.Ру»: Артём, а что нового ты почерпнул для себя после гонок в Катаре и Таиланде?
Артём: Уже на первой своей гонке в МХ2 я попал в очки, это очень неплохо, если учитывать, что выступают сильнейшие гонщики мира. Приняв участие в двух этапах Чемпионата, я проникся атмосферой, почувствовал настрой, уровень соперников. Это поможет мне на следующих этапах улучшить результаты.
ИА «Бел.Ру»: Артём и Екатерина, что вам больше всего понравилось на этих Гран-при?
Артём: Находиться на трассе среди чемпионов мира, гонщиков известных заводских команд. И знать, что ты уже здесь считаешься уникальным, потому что ты представляешь свой край, свою страну. Очень много внимания, поддержки. Спасибо всем, кто подбадривал меня и болел за меня каждую гонку.
Екатерина: Не могу не согласиться, что, находясь рядом с чемпионами, ты чувствуешь прилив сил и понимаешь, что тоже можешь стать чемпионом.
ИА «Бел.Ру»: Екатерина, какую цель ты поставила для себя на этот сезон?
Екатерина: Я ставлю себе цель по итогам всех этапов оказаться в десятке сильнейших Чемпионата на этот сезон.
ИА «Бел.Ру»: А на следующий?
Екатерина: Посмотрим (улыбается).
Артём: У меня менее амбициозные цели на первый мой чемпионат, чем у Катерины, но, конечно, есть огромное желание выступить не хуже.
ИА «Бел.Ру»: Артём, уже 29 марта тебе надо быть на следующем этапе Чемпионата мира – Гран-при Аргентины. Чем сейчас занимаешься, как готовишься?
Артём: В Аргентине мягкая трасса, это будет первый мой Чемпионат мира на песке – одном из моих любимых грунтов. Я запланировал значительно улучшить свой результат. После Таиланда я вернулся домой, планирую заниматься физической подготовкой (ходить в зал) и вернуться на базу в Италию, чтобы перед этапом в Аргентине дополнительно потренироваться.
ИА «Бел.Ру»: Екатерина, а ты не участвуешь в Гран-при Аргентины?
Екатерина: Для меня чемпионат продолжится с 24 мая в Маттерли-Базин (Великобритания). В первенстве по женскому мотокроссу меньше этапов, чем в мужских классах. Всего шесть этапов, они совмещены с этапами мужского мотокросса: с первым этапом в Катаре, со вторым этапом в Таиланде, с седьмым этапом в Великобритании, с восьмым этапом во Франции, с десятым этапом в Германии и с тринадцатым этапом в Чехии. Конечно же, я очень жду европейских этапов. Не могу выделить какой- то определённый трек, так как раньше я на этих трассах не была. Но я рада, что там будет наш привычный климат, те условия, в которых мы тренировались.