Белгородцы могут принять участие во всероссийской акции «Ура Победе!» от «Билайна»

Как сообщает дирекция по связям с общественностью компании, акция «Ура Победе!» проводится по всей стране уже не в первый раз и получила позитивные отзывы от жителей России всех возрастов. Основной её целью является вовлечение абонентов мобильной связи и особенно молодёжи в празднование 70-летия Великой Победы. У каждого позвонившего на специальный короткий номер будет возможность бесплатно получить тематический контент военных лет (рингтоны, мелодии вместо гудков, графики) для мобильного телефона, а также скачать специальное мобильное приложение.