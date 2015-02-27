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Posted 27 февраля 2015,, 14:44

Published 27 февраля 2015,, 14:44

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородцы могут принять участие во всероссийской акции «Ура Победе!» от «Билайна»

27 февраля 2015, 14:44
Всероссийская патриотическая акция компании «ВымпелКом» посвящена празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Акция проводится под эгидой Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и продлится с 23 февраля до 31 мая.

Как сообщает дирекция по связям с общественностью компании, акция «Ура Победе!» проводится по всей стране уже не в первый раз и получила позитивные отзывы от жителей России всех возрастов. Основной её целью является вовлечение абонентов мобильной связи и особенно молодёжи в празднование 70-летия Великой Победы. У каждого позвонившего на специальный короткий номер будет возможность бесплатно получить тематический контент военных лет (рингтоны, мелодии вместо гудков, графики) для мобильного телефона, а также скачать специальное мобильное приложение.

Подробная информация об акции и возможностях подключения предоставляется по единому бесплатному номеру «1945», позвонив на который можно выбрать следующие возможности:

• установить в качестве рингтона и мелодий вместо гудков своего телефона одну из мелодий акции: «Тёмная ночь», «Катюша», «Прощание славянки», «День Победы», «Синий платочек»;

• установить графическую тему на дисплей – официальную эмблему празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне;

• прослушать мобильный сериал «Этот день Победы» и аудиозаписи «Совинформбюро» за 1945 год. Ежедневное обновление позволяет получать информацию о том, что произошло в этот день 70 лет назад;

• получить ссылку для скачивания эмблемы акции «Ура Победе!» и мобильного приложения «70 лет Победы!».

Все сервисы в рамках акции «Ура Победе!», включая интернет-трафик при скачивании контента с сайта may9.ru, являются полностью бесплатными для абонента. 1 июня 2015 года мелодии, установленные вместо гудков, будут автоматически отключены.

Помимо этого, ежегодно ко дню Великой Победы во всех региональных филиалах компании «ВымпелКом» проводится акция «Звонок однополчанину». А с 2013 года в «Билайне» существует специальная бессрочная опция «Ветеран ВОВ», в рамках которой ветераны могут ежемесячно бесплатно осуществлять 300 минут местных разговоров в домашнем регионе. Подключить опцию «Ветеран ВОВ» можно, обратившись с паспортом и удостоверением ветерана Великой Отечественной войны в ближайший офис продаж и обслуживания абонентов «Билайна».

#Новости#Общество#Мария#Билайн#70 лет победе#Вымпелком#Ура победе
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