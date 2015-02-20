Белгородцы могут скачать новый Digital-журнал Light Magazine

«У нас была давняя мечта сделать своё издание, что-то своё, интересное. Именно поэтому мы и выбрали сферу Digital, – рассказывает дизайнер журнала Light Magazine Алекандр Гаврилов. – Работалось нам легко и просто, несмотря на то, что мы все находимся в разных городах. Нам приходилось сталкиваться со множеством головоломок и находить нестандартные решения».