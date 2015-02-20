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Posted 20 февраля 2015,, 10:20

Published 20 февраля 2015,, 10:20

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородцы могут скачать новый Digital-журнал Light Magazine

20 февраля 2015, 10:20
19 февраля состоялся релиз интерактивного журнала Light Magazine. Над его созданием работала команда профессионалов из Белгорода, Москвы и Санкт-Петербурга. Менее чем за полгода им удалось воплотить идею создания нового СМИ в жизнь.

«У нас была давняя мечта сделать своё издание, что-то своё, интересное. Именно поэтому мы и выбрали сферу Digital, – рассказывает дизайнер журнала Light Magazine Алекандр Гаврилов. – Работалось нам легко и просто, несмотря на то, что мы все находимся в разных городах. Нам приходилось сталкиваться со множеством головоломок и находить нестандартные решения».

Белгородец Александр Гаврилов разрабатывал фирменный стиль издания, занимался визуализацией, дизайном и вёрсткой. Получившийся Digital-журнал Light – это по сути новое цифровое медиа.

Контент журнала объёмом 200 страниц доступен пользователям любого региона России, скачать его с помощью бесплатного приложения для телефонов может каждый желающий. Даже при отсутствии интернет-подключения он будет доступен читательской аудитории.

В настоящее время издание уже можно «приобрести» в Apple App Store для всех iOS-устройств, приложение для Android пока находится в разработке. С помощью него подписчики смогут получить доступ к журнальным публикациям, интерактивным материалам, дополнительному аудио и видео-контенту.

Первый номер Light Magazine посвящён любви, в нём собраны истории об интересных людях и секретах их успеха. Журнал содержит разделы: «Кино», «Книги», «Музыка», «Стартапы», а также «Путешествия», «Рестораны», «Интерьеры» и многие другие.

Виталина Скрипина

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